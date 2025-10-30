Klinsmann u mě má vroubek, něco nám dluží. VAR na Spartě byl úlet, proč furt něco zkoumaj?
KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Listopadový reprezentační sraz odtrénuje Jaroslav Köstl, psal jsem o něm minule. Proti San Marinu a Gibraltaru bych si to vzal na starost klidně já. Čímž chci říct, že dva trpaslíky by porazil každej. V dalších dnech, nebo nejpozději týdnech, se však dozvíme jméno kouče, který nás povede v baráži o mistrovství světa. První potenciální jméno je venku, a je to rána. Jürgen Klinsmann. Jsem velmi zvědavej, zda to vyjde. Záležet bude na jeho finančních představách. Mimochodem, bývalý německý útočník nám něco dluží. Tak by mohl trochu slevit, chlapec. Nebo ať mu přispěje Méďa.
Samozřejmě, myslím to malinko v žertu. Na druhou stranu, by ho asi neubylo, co myslíte? Nyní přichází jeho čas. Nastává chvíle, proč přišel do pozice generálního manažera reprezentací. Očekává se, že na baráž sežene trenérskou kvalitu. Možná bude nakonec Méďa spásou. Pokud se mu podaří Klinsmanna dojednat a ono si to sedne, všichni budou říkat, jakej to byl s Pavlem tah.
On má známosti po celým světě, kupu kontaktů a otevřených dveří. Teď by se měl ukázat. Že stál za odchodem Ivana Haška, všichni vědí. Jenže vyhodit trenéra je hrozně jednoduchý. Předvést se musí hlavně nyní. Co jsem zaslechl, lidi na Klinsmanna slyší. Říkají, že to není vůbec blbý jméno. Můj pohled je takovej: je to sympaťák, bývalej geniální střelec, mistr světa z Itálie 1990. Taky frajer, co poznal trenérskou profesi a v Německu z jeho práce těží doteď. Ale aby zvedl nás, to bude chtít o něco větší kumšt.
Z druhé strany jedním dechem říkám, že mám i velké otazníky. Já vím, že si nemůžeme vybírat, na extra kvalitu nedosáhneme. Ani by k nám nikdo takovej nechtěl. Ale přece jen, Klinsmann uspěl v Německu, po bronzu na mistrovství