Tenis potřebuje novou Serenu. Plíškové se to může sejít, Alcaraz nemá slabinu

Hezky se to sešlo, takže i svůj druhý sloupek budu věnovat tenisu. Před časem se dohrálo US Open. U žen zaslouženě vyhrála Iga Swiateková, milá mladá holka, u chlapů Carlos Alcaraz. Ten má našlápnuto, aby z něj byl nový Nadal.

Začnu dámskou dvouhrou. Polka Swiateková má titul podle mě právem. Ze všech současných hráček má nejvíc konstantní výkonnost, navíc musím říct, že po technické stránce hraje výborně. Skvěle se hýbe, umí měnit hru, moc hezky se na ni dívá. V jednadvaceti má před sebou velkou budoucnost.

Je o dost mladší než já, takže si ji nepamatuju, ale bavila jsem se o ní s Bethanií (Mattekovou-Sandsovou), která s ní hrávala čtyřhru a moc si ji pochvalovala. Že je fajn milá holka. Ze srandy říkala, že právě díky tomu je mi dost podobná... V ženském tenisu je to momentálně hodně otevřené, není tam žádná opravdová hvězda, jako bývala Serena ( Williamsová ).

Ale pokud bych měla vybrat někoho, kdo může být delší dobu na vrcholu, řeknu právě Igu. Má vyrovnané výkony, nemá takové zásadní výpadky jako třeba Emma Raducanuová, která brutálně dobře nastartovala, ale zažívá i slabší chvíle. Je jí teprve devatenáct, navíc je z Británie, takže je na ni obrovský tlak. Opravdu není lehké to všechno v jejím věku ustát a zvládnout.

Čas plyne proti Sereně

Pokud jde o Karolínu Plíškovou , pochopitelně vím, že se o ní mluví, jestli vyhraje grandslam. V sezoně ji hodně zbrzdily zdravotní komplikace, měla zlomenou ruku, a co jsem slyšela, často ji bolí zápěstí. Jakmile člověk přijde o část sezony, je hrozně těžké se do toho zpátky dostat, byly chvíle, kdy se trápila.

Ale v New Yorku už se zase nastartovala, bylo vidět, že se dostává do formy. Moc jí držím palce, aby jednou grandslam vyhrála. Určitě se jí to může sejít, aby to zvládla. Hráčka je to výborná. Ale musela by vydržet zdravá a ve formě.

Jestli jí vadí, že se o tom už několik let mluví? Kája je podle mě takový typ, že se s tím dokáže vypořádat. Určitě to pro ni není příjemný, ale spíš ji to může namotivovat než stresovat.

Highlighty: Federer se loučí, 100 let Zátopkových a úspěchy tenistek aneb Co přinesl týden ve sportu Video se připravuje ...

Musím pochopitelně zmínit i Serenu. U ní člověk nikdy neví, jestli je to opravdu konec, nebo ne. Podle mě si nechala pootevřený vrátka i kvůli tomu, že dopředu nevěděla, jak se jí na US Open povede. Myslím si, že hráčka takového kalibru, která vlastně přeměnila celý náš sport, by si zasloužila rozlučku při hezké exhibici. Nevím, jestli pro ni vyznívá hezky, že kariéře zamávala porážkou ve třetím kole... To by mi vůči ní přišlo hodně smutný.

Podle mě už tam ze sebe vyždímala všechno, co šlo. Nedokážu si představit, že by ještě grandslam vyhrála. Už je prostě pomalá, ostatní holky jsou rychlejší, což je logický. Čas plyne proti ní.

Jinak se mi ale líbilo, co všechno se kolem jejích zápasů dělo, kolik se přišlo podívat lidí. Jsem zvědavá, jestli Serena ještě bude hrát, nebo ne. Ale mám pocit, že už má život nastavený jinak. Je velkou hvězdou i ve světě módy, má i svoje podnikatelské aktivity. Otevírá si jinou životní cestu než plnou tenisu.

Každopádně ji moc respektuju. Všichni jí můžeme poděkovat za to, co tenisu přinesla. Doufám, že se najde zase nějaká nová Serena, protože tenis takovou hvězdu potřebuje. Aby se sport zpopularizoval a děti měly svoje vzory.

Alcaraz se chová jako normální člověk

Tím se dostávám k chlapům. U nich vyhrál Carlos Alcaraz. O něm se mluví, že by mohl být novým Rafaelem Nadalem . Věřím, že k tomu má našlápnuto! Taky Španěl, taky pohledný chlap, navíc sympatický, chová se jako normální člověk, neodmítne se nikomu podepsat. Má všechny předpoklady.

I pro mužský tenis by bylo super, pokud by vyrostla taková hvězda. Je opravdu komplexní. Neuvěřitelný, co všechno dokáže doběhnout, navíc umí přecházet na síť. Pokrývá celý dvorec. Když to přeženu, Nadal se často zakopal za zadní čárou a všechno uběhal. Alcaraz je i často na síti.

Hráči jako on vlastně nemají slabinu, je fakt těžké je porazit. Dřív si člověk řekl, že někdo má slabé místo. Buď se hůř hýbe, nebo neumí nějaký úder. O něm už bych si to říct netroufla.