Skandální nominace! Takhle chce FAČR řešit nervozitu kolem sudích? | iSport.cz

Kdože si v neděli v jednom ze šlágrů 7. kola FORTUNA:LIGY na stadionu U Nisy zapíská? Hlavním sudím zápasu bude Pavel Julínek a u videa ho bude vedle Jiřího Adama jistit Ondřej Ginzel.

Co je na tom víc než zarážející? Oba tito muži - akorát v opačném gardu - řídili předchozí zápas Letenských proti Baníku. A ani trochu se jim toto utkání nepovedlo. Ostravě odpustili dvě, ale spíše tři, vyloučení. Neviděli Smolův skluz á la Costa na Trávníka, Kuzmanovičův úder do Mandjeckova obličeje ani druhou žlutou pro Procházku za faul na Sáčka.

Chyby tu dělal jak celkově velmi nejistý hlavní sudí Ginzel na hrací ploše, tak Julínek u monitoru coby VAR. A nakonec i Komise rozhodčích FAČR ústy jejího místopředsedy Martina Wilczeka připustila, že dvě vyloučení (Kuzmanovič a Procházka) sudí Baníku odpustili.

Nicméně když vzápětí stejná komise a ten stejný Martin Wilczek skládá nominaci na další kolo, oba tyto chybující rozhodčí pošle opět do akce. A ještě k tomu na zápas Sparty. Krok je to naprosto nepochopitelný - tedy pokud vám jde opravdu o to řešit věci systémově, budovat rozhodčím větší důvěryhodnost a uklidňovat rozjitřenou náladu mezi ligovými kluby.

Co totiž touto nominací můžete způsobit v prostředí, kde nikdo nevěří nikomu (v tom se Martin Malík nemýlí)?

1. Buď pocit, že tito rozhodčí mají za úkol ten samý klub poškodit znovu. To si nejspíš budou myslet sparťané.

2. Anebo pocit, že tito rozhodčí mají naopak Spartě vrátit to, co jí v minulém kole způsobili. To už si také evidentně myslí v Liberci, kde trenér Pavel Hoftych dopředu vyzývá fanoušky, aby na stadionu vytvořili nepřátelskou atmosféru a vyvinuli tlak na rozhodčí. To je mimochodem celkem silná káva...

Trenér se musí poslouchat, tak v neděli ať jsou všichni na svých místech a plní udělené pokyny... 😉💙⚽️ #FCSL #LIBSPA pic.twitter.com/B51L4ruPb8 — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) August 23, 2019

Takže výsledkem této skandální nominace je především to, že zmínění sudí jsou už několik dnů před zápasem pod obrovským tlakem z obou stran, všichni spekulují o důvodu tohoto divného kroku a nikdo tu opět nikomu nevěří.

O to tedy Wilczekovi a těm, kteří spoluřídí jeho kroky, šlo? Tohle je ta cesta, kterou chce Malíkův (ale také především Berbrův) FAČR systémově řešit situaci a nervozitu kolem sudích? Nejspíše ano a je to k smíchu i pláči najednou…

Normální by přece naopak bylo to, že oba tito sudí budou v tomto kole za své vážné chyby z předešlého utkání nuceně odpočívat. A do Liberce, kde je to mezi Slovanem a Spartou vždy taková malá válka, pojede ten nejlepší rozhodčí. Třeba takový Ondřej Pechanec, který v tomto kole, světe div se, žádný zápas coby hlavní neřídí.

Jenomže to bychom od současné komise rozhodčích oficiálně, ale spíše naoko, řízené… teď si ani nemohu vzpomenout na jméno toho muže… chtěli moc.

Věřit představitelům FAČR po takovýchto evidentně záměrných krocích, které mají v lize jen vyvolat chaos, emoce a nenávist, že chtějí něco systémově řešit a situaci zlepšit, může jen nenapravitelný naivka.

Jistá je jedna věc - pokud se v neděli v Liberci zápas změní v selanku a sudí budou pod tlakem kupit chybu za chybou, hlavní zodpovědnost je třeba směřovat na Strahov. Do sídla fotbalové asociace.