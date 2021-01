Hnilička zahodil šanci. Místo důvěry proti sobě spojil i největší rivaly...

Pokud chtěla Národní sportovní agentura v čele s Milanem Hniličkou konečně vnést světlo do strategie státní podpory sportu, první velký krok se jí zásadně nepovedl. Místo jasně odprezentovaných pravidel pro rozdělování dotačních miliard, představila světu s velkou pompou zpackaný výzkum coby jedno z kritérií. Chybu navíc odmítá uznat. A fakt, že výsledky průzkumu nemají na dělení peněz až tak velký vliv? To byla schopná vysvětlit až po dvou dnech. Během té doby navíc "dokázala" přimět ke společnému prohlášení proti její činnosti i největší fotbalové rivaly - Spartu se Slavii. Nedůvěru, kterou k Hniličkovi nyní část českého sportu cítí, nebude tak snadné smazat...

Hokejový mistr světa a olympijský vítěz z Nagana přitom měl ideální příležitost se ukázat jako ten pravý muž na pravém místě. Po chaosu, který ještě v době, kdy sport spadal pod ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, rozpoutala kolem dotací Kateřina Valachová a její úředníci, byla laťka hodně nízko. Spíš by se dalo říct, že ležela na zemi.

Kauza ovlivňování sportovních dotací, v níž figurují mimo jiné Miroslav Pelta či Miroslav Jansta, se postupně u soudu mění v obžalobu totálního amatérismu týmu exministryně Valachové. Hniličkův první opravdu důležitý krok ve funkci, protože tady jde o rozdělování velkých peněz v těžké době, však pomyslnou laťku z bahna nezvednul.

Je až nepochopitelné, jak amatérsky NSA v tomto případě postupovala. Pokud chtěla část dotačních prostředků přímo navázat na výzkum veřejného mínění, což už je samo o sobě docela diskutabilní, měla postupovat úplně jinak. Najmout si renomovanou agenturu, o metodice výzkumu svazy předem informovat a především, a to je zcela zásadní: nejdříve měla dotační výzvu vypsat a dát průzkumu jasnou váhu, a pak ho teprve uskutečnit.

Jaká je ale realita? Výzkum probíhal v říjnu, dotační výzvu vypsala NSA až 14. prosince. To logicky vzbuzuje pochybnosti, zda náhodou až poté, co byly jasné výsledky, nedala agentura výzkumu finálně nějakou "odpovídající" váhu. Průzkum také NSA nezadala žádné renomované agentuře. Od těch si půjčila jen opravdu široký panel respondentů, jimž dal Ondřej Špaček zavádějící otázky.

Jestli už se celá populace měla k něčemu vyjadřovat, tak nejspíš k tomu, jaký sport vědomě sleduje a aktivně provozuje. Ne k hypotetickým úvahám o tom, jak atraktivní jí pro sledování či možné provozování ten který sport přijde. A na stupnici 1 až 10 pak hodnotit hned sto pět sportovních odvětví.

Protože úvaha respondenta ležícího na gauči o tom, že by například nebylo vůbec špatné zkusit si také vystřelit z kuše stejně jako Libuše Šafránková v pohádce o Popelce, přece ještě vůbec nic neříká o tom, že by si tento minisport měl zasloužit vyšší státní podporu. Byť by mělo jít třeba jen o pár desítek tisíc navíc. Tento princip napadla i řada odborných autorit.

Když už se pak nerelevantní výzkum dostal na světlo světa, nasadil tomu Hniličkův tým navíc korunu. A to hned dvakrát. Jednak neschopností uznat po vlně oprávněné kritiky chybu. A za druhé a zcela zásadně i tím, že NSA dlouho nebyla schopná jednoznačně vysvětlit ani to, jak výsledky průzkumu celkové rozdělování dotací vlastně ovlivní. Jakou budou mít váhu.

Z původně prezentovaných téměř padesáti procent, která naplno rozpumpovala emoce nejen fotbalových lídrů, bylo později třicet, pak dvacet. Nakonec se ukázalo, že výzkum ovlivní fakticky jen 7,5 procenta z necelých tří miliard. I když to na principu nic nemění a i 216 milionů korun jsou pořád dost slušné peníze na to, aby o nich rozhodoval pochybně nastavený průzkum...

Co dál? Zdá se, že pokud se chce NSA vyhnout možná i soudním sporům, měla by výzkum opakovat. A Hnilička? Toho čeká těžké přesvědčování rozzlobené části českého sportu, že je i jejich „ministrem“.

Bývalý vynikající hokejový gólman totiž od počátku svého působení čelí jistému podezírání, zda ve své funkci až příliš nekope za sport, s nímž spojil svůj život. A fakt, že kontroverzní výzkum přihrál nejvíce bodů právě hokeji, v tom jeho kritiky především z fotbalových řad jen dál utvrzuje. Tak to prostě je.

A být ministrem sportu, který je ve válce – bowling a kuželky ať prominou - s největším sportem v Česku a dokáže proti sobě spojit dokonce i Spartu se Slavií? Všechno jde. Ale že takový „ministr“ nebude disponovat zrovna silným mandátem, je nasnadě…