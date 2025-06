Hamzová po Španělsku: Pár slziček ukáplo, ale nemůžeme se hroutit. Chci aspoň páté místo

Ve čtvrtfinále EuroBasketu žen dováděla Španělky k šílenství. Rozehrávačka brněnských Žabin Eliška Hamzová si otevřela střelnici a padalo jí tam, na co sáhla. Postupně se ale utlumila stejně jako její kolegyně. I tak se talentovaná rozehrávačka zastavila na dvaceti bodech. Ani to však na postup nestačilo. Už v pátek čeká český tým v boji o páté až osmé místo Litva. „Jsou houževnaté, ale nemají moc mladý tým. Mohly bychom je zkusit uběhat. Ony umí zahrát hodně dobrý basket a vyznačují se tvrdostí,“ řekla Hamzová stále ještě s viditelným zklamáním z prohry se Španělskem.

Eliško, bylo čtvrtfinále proti Španělsku vaším nejlepším zápasem v reprezentaci z individuálního pohledu?

„Asi jo, bohužel ale se smutným koncem. Dobře jsem se na ten zápas vyspala a vlastně jsem nebyla ani nervózní. Říkala jsem si, že když jsme zachytily dobře úvod, což bývá proti takovým týmům nejdůležitější, tak bychom je mohly porazit, ale po přestávce to nevyšlo.“

Po pauze jste se s tím hodně praly. Proč?

„V první půli jsme dobře bránily, ale pak jim to začalo padat, rychle se stahovaly do zóny. Tím pádem jsme přicházely o výhodu jednoduchých košů.“

Obrečely jste to?

„Pár slziček ukáplo, na druhou stranu se nemůžeme úplně hroutit, protože už v pátek nás čeká Litva a já bych fakt moc chtěla aspoň to páté místo.“

Jak se dostává z hlavy takový splýn, když právě za dveřmi je další zápas?

„Ještě teď to z hlavy dostáváme, ale musíme si to nastavit tak, že hrajeme s Litvou. Je potřeba do toho jít s čistou hlavou. Mně osobně pomáhá čas. A taky to, že už zase trénujeme a čeká nás video na Litvu. Odpoledne je pak volnější, takže se půjdeme s holkama někam projít nebo se vykoupat.“

Litvu bychom mohly zkusit uběhat

Co říkáte na start pátečního zápasu, který je na programu už v 10.45 českého času?

„Je to nezvyk na mezinárodní scéně, ale v české lize to známe, protože se někdy hraje v 10.30 v neděli, ale vlastně se takhle už docela dlouho nehrálo. Každopádně je to pro oba týmy stejné. Není o čem spekulovat.“

Musíte být v hale třeba o hodinu a půl dříve, takže to znamená, že budete mít nastaveného budíka a přivstanete si?

„Určitě si budeme muset přivstat, ale tím, že se ve čtvrtek nehraje, tak můžeme jít spát dřív. Věřím, že jsme dostatečně velké profesionálky, abychom to zvládly.“

Pomáhá k lepší náladě stolní tenis nebo kulečník, který máte na hotelu k dispozici?

„Osobně preferuju ping pong. Zahrála jsem si hned první den po příjezdu do Řecka, kdy jsme měly dva dny do utkání. Myslím si, že teď už na tohle nebude moc čas. Když budeme chtít vypnout, tak spíš preferujeme různé stolní hry.“

Jaký je tedy Litva soupeř?

„Houževnatý, ale nemají moc mladý tým. Mohly bychom je zkusit uběhat. Ony umí zahrát hodně dobrý basket a vyznačují se tvrdostí.“

Na zápasy play off v Řecku chodí jenom několik stovek až tisícovka diváků. Je to vůbec důstojné evropského šampionátu?

„Oproti minulému šampionátu určitě, protože když to srovnám s turnajem před dvěma lety v Izraeli a Slovinsku, tak tam nebyla ani noha na ty zápasy kromě rodin těch hráček, které přijely. Ono je to těžké, protože ženský basket tolik diváky netáhne jako ten mužský. Navíc domácí Řekyně vypadly.“

Jdeme správnou cestou, jen tomu chybí ta pomyslná třešnička

Hrát proti vám bude i vycházející hvězda evropského basketbalu Juste Jocytéová. Jak se těšíte na vzájemnou konfrontaci?

„Už jsem proti ní jednou hrála, ale jsem na ni zvědavá, protože je fakt hodně talentovaná. Bude hrát na mojí pozici, tak uvidíme, jak se s tím dovedu popasovat. Budeme mít ještě video, tak tam se o ní ještě dozvím víc. Přece jen jsme ještě potřebovaly to Španělsko rozdýchat.“

Sice letos medaile nevyjde, ale co vám ukázal dosavadní průběh turnaje? Jste na dobré cestě k dalším velkým výzvám typu olympiáda?

„Doufá, že ano. To, že jsme hrály vyrovnaně se Španělskem, je důkaz, že jdeme správnou cestou. Jen tomu chybí taková ta pomyslná třešnička, abychom některý z těch silných týmů porazily. Na druhou stranu budeme mít asi šanci i teď, protože i v tom boji o páté až osmé místo silné týmy najdeme.“

Spousta reprezentantek včetně vás nejste jen basketbalistky, ale taky vysokoškolačky. Je to v něčem speciální?

„Teď určitě ne, protože se tady soustředíme asi všechny jen na basketbal. Nikdo neřeší školu. Zkoušky jsme buď zvládly před turnajem, nebo se budou dokončovat potom. Anežka Kopecká třeba těsně před ME dala státnice z medicíny. Přály jsme jí to. Já osobně se s ní v Brně potkávám od doby, co tam hraje a studuje medicínu. Vůbec nechápu, jak to zvládla. Je fakt dobrá.“

Vy vlastně přestupujete z Brna do Olomouce na VŠ. Nebude to náročnější časově? A co z vás potom bude?

„Studuju přírodopis a zeměpis se zaměřením na vzdělávání, ale já tam budu mít právě kombinovanou formu studia, tak to bude jednodušší. Asi by mě lákalo potom učit. Tím, že jsem nejstarší ze čtyř sourozenců, tak k dětem nějak víc asi tíhnu.“

Litva - Česko: