Kinclova volba: právoplatný vyzyvatel vs. poničený odkaz i strach o zdraví

Patrik Kincl má nyní budoucnost ve svých rukách. Letošní rok může vyvrcholit jednou z nejsledovanějších trilogií v historii evropského MMA, nebo zápasem s neochvějným vyzyvatelem ze Slovenska, který se probojoval na vrchol divize.

Veřejnost se bude radovat v obou případech. Střet s Karlosem Vémolou opět přinese obrovské promo plné ostrého trash talku. Souboj s Vlastislavem Čepem zas atraktivní dění v kleci. Co dává větší smysl?

Třetí setkání Kincla s Vémolou by bylo zlomem na cestě obou mužů. Triumf přinese nezměrnou prestiž a rekordní balík peněz. Prohra však zničí kariéru.

Vémola by ztratil veškeré momentum před odvetou s Attilou Véghem. To nabral bleskovým vítězstvím v Bratislavě. Pokud by podruhé selhal proti rivalovi Kinclovi, totálně tak znehodnotí nadcházející zápas se slovenskou legendou. Za nynějšího stavu by proti sobě stáli dva titáni, šampioni. Oba po KO výhrách plní sebevědomí. Podobná prohra, jakou Terminátor utrpěl v květnu, by hollywoodský scénář „Odveta století“ hodila do koše.

Kincl v posledním zápase uzavřel pět let táhnoucí se kapitolu. Už jen týdny příprav před tím, než vstoupí do klece, by otevřely staré rány a do určité míry i znepříjemnily osobní život. Kdyby prohrál, nakonec by nikdy nedostal příležitost porážku odčinit. Šťastný Vémola by za půl roku s Véghem ukončil kariéru a vstoupil do pomyslné síně slávy. Kinclův odkaz by tak byl navždy pošpiněn nepříjemným skóre 1:2 proti životnímu rivalovi.

Šampion sice ve vyjádření na YouTube zmínil motivaci v podobě předvedení o třídu lepšího výkonu. Co však bude rozhodujícím faktorem? Peníze. Třetí zápas s Vémolou by mu přinesl rekordní výplatu. Ta bude klíčovým argumentem v debatách o dalších krocích.

Kincl sám zmínil pochyby. Nerad by prý bojoval jen pro peníze. Jde mu o sportovní výzvy. Novou a nesnadnou výzvou je právě Vlasto Čepo. Mladý, dravý a zkušený. Ano, v MMA absolvoval „pouze“ čtrnáct zápasů. Důležité je však připomenout i desítky soubojů v postojových disciplínách.

Dříve jsme u něj viděli více či méně výrazné mezery v boji na zemi a wrestlingu. Slovák je však cílevědomý a disciplinovaný. Sbalil se a odletěl na několikaměsíční přípravu do jednoho z nejlepších týmu světa Bangtao, kde trénoval po boku Jiřího Procházky, Davida Kozmy a Rafaela Fizieva.

Žebříček nelže!

Pokud má mít žebříček Oktagonu nějakou relevanci, dojde na zápas Kincl versus Čepo. Slovenský bijec je jediným možným kandidátem na titulovou bitvu ve střední divizi. Aktuálně stojí na druhém místě. Pozici jedničky za šampionem drží jeho týmový kolega Samuel Krištofič. Ten nedávno inkasoval KO, a tak je ze hry o trůn vyřazen. Čepo převyšuje i zraněného Matěje Peňáze a nováčka Kerima Engizeka. Bylo by opravdu k podivu, kdyby Slováka předběhl bojovník, který v září teprve debutoval.

Čepo i Kincl jsou tak v situaci, kdy jejich střetu nic nebrání. Navíc si tak trochu zbyli. Ani jeden nemá jiného adekvátního soupeře. Tento duet zkrátka dává smysl.

Zdraví na prvním místě!

Kincl ve svém videu vznesl důležitý dotaz: Zvládne Vémola splnit váhový limit? Po posledním představení ve střední divizi řekl, že kvůli zdraví bude nadále pokračovat v polotěžké váze. To byl bez pochyb krok správným směrem. Po výhře nad Langerem však obrátil.

Vémolova běžná váha se pohybuje kolem sta kilogramů. Už při plnění limitu v polotěžké kategorii (do 93 kg) se mluvilo o dvanácti kilech, která musí shodit. Terminátora by tak od dosažení střední váhy dělilo více než dvacet kilogramů, což je neuvěřitelná zátěž na organizmus osmatřicetiletého bojovníka, který odvodňováním a drastickou dietou prošel už pětatřicetkrát.

I kdyby se Vémolovi podařilo splnit požadovaný limit (83,9 kg), náročné shazování by se krutě podepsalo nejen na výkonu v boji, ale i dlouhodobém zdravotním stavu.

Apel na závěr: Domácí scéna si zaslouží skvělou „Odvetu století“, v níž se střetnou dvě legendy na vítězné vlně a ve vynikající formě. Lepší závěr pro epos československých MMA průkopníků nenapíšete!

Šampione, kralujte spravedlivě. Čepo si férově vydobyl silnou pozici v žebříčku a titulák si zaslouží. Zápas Česko versus Slovensko, velezkušený panovník proti dravému vyzyvateli. Tato bitva bude krásnou perlou na velkolepém turnaji v O2 areně.