Kincl promluvil o „trilogii“ s Vémolou: Mám jednu otázku! On si řekl o balík

„Upřímně musím říct, že z toho nejsem nějak překvapen,“ usmíval se Patrik Kincl na adresu dvou svých vyzyvatelů. „S Vlastem nemám žádný problém, podle mě si to zaslouží... Je to dvojka střední váhy, má čtyři výhry v řadě,“ vypočítával kvality Čepa.

Podle Kincla, který je šampionem střední váhy, by mu Oktagon musel pro další zápas dovézt bojovníka třeba kolem padesátého místa ve světovém žebříčku. „Papírově bych uvítal nějakého top soupeře, ale zase mi přijde vůči Vlastovi fér tady do toho jít. A rozhodně by to nebyl lehký zápas,“ upozornil ve svém videovzkazu. „Vlasto je disciplinovanej, nemá problém odjet na tři měsíce do Thajska a trénovat. Je si vědom svých mezer i předností a bude na tom makat,“ dodal.

„Vlasto je pro mě regulérní soupeř, ale... Ale to samozřejmě i Karel (Vémola),“ pokračoval Kincl, který v květnu Vémolu v ostře sledované odvetě porazil na body. „Máme zajímavou historii. Já už jsem si to v sobě celý tak nějak uzavřel, a když jsem se dozvěděl o té výzvě, tak že by mě to nějak nakoplo...“ popisoval s tím, že právě původní termín odvety pro něj byl velkým impulsem.

Nakonec ale potvrdil, že by do třetí části téhle „trilogie“ šel. Ovšem s jednou zásadní otázkou... „Mluvil jsem s Ondrou Novotným (promotér Oktagonu) a ptal jsem se, jestli Karel dá střední váhu. Protože po tom zápase, co utekl z haly, tak se vyjadřoval v tom smyslu, že s 84 (střední váha do 84 kg) úplně končí. I to byl důvod, proč jsem to úplně pustil z hlavy,“ uvedl Kincl. „Jediný, co mě zajímá je, jestli tu váhu udělá,“ dodal.

První motivací, která by ho do třetího souboje s Vémolou přesvědčila, prý byly peníze. „Kdybych šel s Vlastem, tak by to bylo podle kontraktu, ale kdybych kývnul na tuhle trilogii, tak bych to chtěl mít zaplacený,“ přemítal. „A o dost lépe než podle smlouvy. Vím, že si Karel řekl za naši odvetu raketu,“ popsal.

„Ale když o tom čím dál víc přemýšlím, tak je tam i ta motivace. Předvíst lepší výkon než v posledním zápase,“ prohlásil Kincl. „Dám ruku do ohně, že neuvidíte to, co se stalo na jaře. Motivace by byla vypustit šelmu a ukončit zápas před limitem,“ slíbil.

Teď bude záležet na dalších jednáních s Oktagonem.