Expert o Procházkovi: Krásně pracoval s úhyby a kontry. Trilogie s Pereirou?

Perfektní kontrolovaná bouře. Tu předvedl Jiří Procházka v duelu s bývalým šampionem Jamahalem Hillem na UFC 311 v Los Angeles. Český bijec několikrát poslal Američana k zemi, zatímco se sám většímu inkasování vyhnul. Přesto se však ocitl v nepříjemné krizi, když inkasoval faul, píchnutí prsty do očí. „Když prst zajede moc hluboko do jamky, nemáte šanci se rozkoukat. Jeden takový případ se mi stal v tělocvičně, nakonec jsem musel pět dní nosit pásku přes oko,“ vypráví David Dvořák, veterán UFC. Jak hodnotí výkon nejlepšího českého bojovníka?

Jaký je váš první dojem ze zápasu?

„Určitě jsem tentokrát prodělal méně infarktů, než u jiných Jirkových duelů. Celé jsem si to užil, od nástupu do klece až po finiš. Jamahal Hill mě překvapil, nebyl to žádný nazdárek. Myslel jsem si, že ho Jirka ukončí dřív. Dokázal se dobře hýbat, přišel s nepříjemným stylem boje, několikrát dokázal našeho bojovníka trefit údery a koleny. O to větší klobouk dolů předtím, co Jirka předvedl.“

Procházkův výkon se zdál být opatrnější, vyzrálejším než ty předchozí…

„Rozhodně souhlasím. Potvrdil mi to i Michal Martínek, se kterým jsem byl ve studiu. V této přípravě patřil mezi Jirkovy hlavní sparingpartnery. Snažili se přijít s něčím novým, držet ruce výš a zapojit jiné věci. Ve chvíli, kdy ale Jirka trefil, hned zapnul svůj mód chaos, který my všichni známe. Nicméně zápolí s bojovníky světové top pětky, takže k zápasům musí přistupovat opatrněji, naopak nesmí nastoupit do klece a vsadit all-in na první kolo.“

Obranu s rukama nahoře Samuraj ukázal, avšak hlavní roli v obraně sehrály úhyby, že?

„Něco Jirka inkasoval, trochu si nechal potlouct nos. Líbili se mi jeho povolení dozadu, i u nich držel ruce nahoře a podařilo se mu jimi zastavit několik Hillových ran. Krásně pracoval s uvolněností a úhyby v pohybu, z něhož dokázal vysílat kontry. Jeden takový přeci zápas rozhodnul. Jirka si povolil tělem i hlavou dozadu, uhnul Hillově kombinaci a pak trefil svou levou, po níž přišla ještě tvrdší pravá. Ta Američana poslala na zem.“

V čem Hill představoval největší výzvu?

„Stoprocentně byl pro Jirku mentální zkouškou po tom nepovedeném zápase s Alexem Pereirou. Jiřímu na boji s Hillem opravdu hodně záleželo, protože se chce opět dostat k Brazilcovi. Samotný Američan pak představoval výzvu svým zápasnickým stylem, chtěl Jirku trochu uspat v pohybu, aby záhy vyrazil se smrtící kombinací.“

Procházka doručil nejvyspělejší výkon kariéry a vyzval Pereiru. Dostane tituloý boj? | První dojem Video se připravuje ...

Potřeboval Procházka inkasovat trochu větší úder, aby si potvrdil, že jeho brada stále drží po posledním KO, které dostal od Pereiry?

„Určitě, sám o sobě ostatně říká, že potřebuje dostat silnou ránu. Já to mám stejně, takovým způsobem se nastartuju. Zároveň si řeknete: Aha, ten úder se mnou vůbec nic neudělal, a tak můžu šlápnout na plyn.“

Zápas v polovině přerušilo bodnutí prsty do oka českého bijce. O jak nepříjemný faul se jedná?

„Záleží na jeho závažnosti. Já už jsem zažil tak nepříjemné, že jsem skončil v nemocnici, kde mi nasadili antibiotika. Měl jsem poškrábanou rohovku. Jakub Bahník, můj tréninkový parťák a bojovník Oktagonu, nedávno musel kvůli dloubanci do oka na operaci. Není to sranda… Když prst zajede moc hluboko do jamky, nemáte šanci se rozkoukat. Jeden takový případ se mi stal v tělocvičně, nakonec jsem musel pět dní nosit pásku přes oko… Kdyby se to stalo v zápase, musel bych odstoupit. Jedná se tedy o dost vážný faul.“

Jak vysoko byste tento Procházkův výkon zařadil mezi jeho stávající v UFC?

„Všechny jsou ve stylu ‚Padni, komu padni!‘ Všechny končí před limitem, jsou brutální. Nedovolím si nadsadit jeden nad druhý. Jen bych připomněl jeho slova po zápase, že se jednalo o nejdůležitější souboj kariéry. Musím ho jen pochválit za excelentní práci.“

Stačí ale na to, aby si vysloužil další zápas s Alexem Pereirou?

„Nejsem velký fanda trilogií a odvet, nicméně věřím Jirkově úsudku. Jde vidět, jak moc mu na tom zápase záleží. Když si o něj říkal, ani jednou nezmínil titul, zmiňoval jen Alexovo jméno. Myslím, že i kdyby Alex za dva měsíce pás ztratil ve prospěch Magomeda Ankalajeva, Jirka by stejně cílil na trilogii. Teď záleží pouze na UFC.“

Těžko radit, Pereira je světovým šampionem a jedním z nejlepších bojovníků napříč váhovými kategoriemi, avšak co by měl Procházka v případném třetím souboji udělat jinak?

„Záleží na detailech, nastavení hlavy... Posledně navíc nastala chyba, kdy uniklo Jirkovo video z rozcvičení a tréninků, díky kterým Pereira věděl, na co se Jirka zaměřuje. Na tohle by si měl jeho tým dát pozor. Mimo to věřím, že Jirkův styl může na šampiona platit.“