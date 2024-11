Atlet roku 2024: Paličky, kecičky… Playback jako Fordova reklama!

Shrňme si, co se v pražském hotelu Ambassador – Zlatá Husa v sobotu večer stalo.

Na pódiu se střídali současné osobnosti atletiky v čele s vítězem ankety Jakubem Vadlejchem.

Vyhlašování doplňovala vystoupení umělců. Ti nebyli karikaturami z dávné minulosti, šlo o reprezentativní výběr současné popové scény.

Oštěpařka Nikola Ogrodníková odhodila zábrany, zatancovala a zazpívala a možná si řekla o účast v příštím StarDance. Text její písně byl poplatný chvíli. Někomu může přijít vtipný, někomu trapný. A ne pokaždé se to taky povede tak jako loni, kdy Monika Absolonová dojemně zpívala na rozloučenou Barboře Špotákové.

Všichni umělci vystupovali na playback. To, co bylo v osmdesátkách normální, dnes působí divně. Je zřejmé, že ani sami hudebníci nejsou spokojení, když nemohou svou osobnost ukázat naplno a jen předstírají. Aspoň to nikomu nestálo za revoltu jako loni bubeníkovi Adama Mišíka, který si na pódium v dětinském gestu nevzal paličky.

Nejsem kulturní kritik, ale zkusme se na věc podívat z nadhledu.

Playback? To je bída, o tom není sporu. Výběr umělců? Fajn skupinka mladých tváří popu. Nepochybuju, že sami atleti by ještě víc ocenili závan českého a slovenského rapu, ale to by bylo určitě moc na většinové publikum.

To v sobotu před půlnocí zůstalo po StarDance u obrazovek v počtu téměř půl milionu lidí, což je víc než dvojnásobek sledovanosti letošního Fotbalisty roku. Scénář večera se příliš nelišil od podobných televizních vyhlašování. Vystoupení atletů střídala vystoupení umělců. Moderátor Aleš Háma je v atletickém světě doma, a tak vystoupení hlavních hrdinů, atletů, bavila a dávala smysl.

A tady je ten hlavní bod. Skandál s imaginárními paličkami a jeho letošní playbackové ozvěny ve virtuálním světě nakonec nasvěcují atletiku. Nepotřebovala ani ten dolar, a teď si lidi znovu vyhledávají přenos, v němž vystupovala Nikola Ogrodníková jako olympijská medailistka, Jakub Vadlejch jako mistr Evropy, Nikoleta Jíchová odmítla kariéru modelky a pózovali spolu dva juniorští mistři světa – Lurdes Gloria Manuel a Tomas Järvinen. Česká atletika má potenciál bavit fanoušky i v přímých přenosech atletických závodů. A teď o tom ví ještě víc lidí.

Díky paličkám! Díky kecičkám na sítích!