Hodgson skončil v nemocnici. Kdo nahradí nejstaršího manažera v Evropě?

Už ve čtvrtek měl výjimečně předstoupit před novináře, kteří předpovídali jeho odchod z Crystal Palace FC. Místo toho vedení klubu z jižního Londýna tiskovou konferenci nečekaně zrušilo a později informovalo, že musel být Roy Hodgson kvůli zdravotním potížím převezen z tréninku do nemocnice. Oficiální konec angažmá jednoho z nejstarších fotbalových manažerů v Evropě (76 let) se prozatím odkládá. Podstatné je, že je anglický trenér stabilizovaný a po boku lékařů podstupuje zdravotní testy.

Ještě v pondělí v ligovém duelu s Chelsea (prohra 1:3) si připsal svůj dvoustý start na lavičce klubu Crystal Palace FC. Klubu, do kterého přišel už podruhé v kariéře na konci minulého ročníku Premier League - původně jen do konce sezony 2022/23. V posledních deseti zápasech ale tým pozvedl a nakonec s ním skončil na jedenáctém místě prestižní soutěže. I proto se vedení klubu s legendárním trenérem domluvilo na pokračování.

V aktuálním ročníku se ale Crystal Palace trápí. V posledních třinácti duelech Eagles dokázali vyhrát jen dvakrát. Po čtyřiadvaceti kolech soutěže jsou na patnáctém místě s pětibodovým náskokem na sestupové pásmo.

Situace začala být vážná minulý měsíc. V utkání třetího kola FA Cupu s Evertonem stáhl Roy Hodgson za stavu 0:1 ze hřiště největší hvězdu Crystal Palace Eberechiho Ezeho a fanoušci tradičního klubu reagovali na rozhodnutí anglického manažera pokřikem „you don`t know what you`re doing“ („nevíš, co děláš“).

Před dvěma týdny zase Hodgson v derby s Brightonem poslal do druhého poločasu za stavu 0:3 na hřiště talisman klubu Michaela Oliseho. Francouzský křídelník byl evidentně nedoléčený a po deseti minutách musel po prvním velkém sprintu opět střídat. Následný rentgen ukázal, že si Olise zranění obnovil a týmu by měl být k dispozici nejdřív v dubnu.

Transparenty s nápisy „Hodgson ven“ nebo „chybí nám koncepce“ jsou tak v posledním období v sektoru příznivců Crystal Palace stálicí.

Nahradí ho Glasner?

Anglická média se shodují, že by se novým manažerem aktuálně patnáctého celku tabulky Premier League měl stát Oliver Glasner. Devětačtyřicetiletý rakouský trenér vyhrál v roce 2022 Evropskou ligu s Eintrachtem Frankfurt. V minulé sezoně dovedl tým do vyřazovacích bojů Ligy mistrů, ale koncem ročníku klub opustil po desetizápasové sérii bez výhry.

