Brejkoví specialisté otestují nejlepší obranu ligy. Může Chelsea zaskočit Reds?

Liverpool i Chelsea využili na začátku sezony „lehčích“ soupeřů a oba se po sedmi kolech drží mezi čtyřmi nejlepšími týmy Premier League. Klub od řeky Mersey je první, překvapivě prohrál jen s Nottinghamem Forest, zbylé zápasy vyhrál. Chelsea, která je v tabulce čtvrtá, na začátek ročníku prohrála s Manchesterem City, ale od té doby ji v lize žádný klub neporazil.

Hráči Chelsea budou chtít Liverpoolu vrátit prohru z finále Ligového poháru, které Reds vyhráli 1:0 po prodloužení. Enzo Maresca se ale nemůže spolehnout na dvojici Cucurella-Fofana. Oba obránci už totiž v této sezoně posbírali 5 žlutých karet. Mimochodem, Blues v tomto směru „dominují“ – svěřenci italského manažera viděli už celkem 27 žlutých.

Liverpoolu bude minimálně do konce listopadu chybět brazilský brankář Alisson, který má opět problémy se stehenním svalem. V brance domácích by se tak měl objevit irský reprezentant Caoimhin Kelleher, do role dvojky by se měl „posunout“ český brankář Vítězslav Jaroš, který v Premier League debutoval před reprezentační pauzou v duelu s Crystal Palace. „Myslím si, že má pozice v týmu bude teď pevnější. Hned po duelu bylo vidět, že mi kluci víc věří. Viděli, že jsem to zvládnul,“ řekl gólman exkluzivně v rozhovoru pro televizní program CANAL+ Sport.

Liverpool má zatím nejpevnější obranu v lize. The Reds inkasovali v sedmi duelech jen dvakrát, Chelsea má zase nebezpečné protiútoky. Hned po čtrnácti takových přímo ohrozila branku soupeře. Dočkají se fotbaloví fanoušci gólových hodů nebo spíš opatrné, taktické bitvy?

Tým redakce CANAL+ Sport začíná vysílat zápasové studio Match Time na hlavním programu v neděli ve 14:30. Nejprve nabídne zápas Wolverhamptonu s Manchesterem City a následně zmiňovaný šlágr mezi Liverpoolem a Chelsea. O analýzy a expertní názory se tentokrát postará trio Marek Skáčik, Kateřina Svitková a Karel Poborský.

V sobotu pozvu na londýnské derby mezi Tottenhamem a West Hamem (start 13:30), na konferenční přenos (start v 15:55 na programu CANAL+ Sport 4) nebo na večerní duel Bournemouthu s Arsenalem (výkop 18:30).

Užijte si víkend s Premier League!