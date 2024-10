Jaroš zachránil Liverpool a zaujal přízvukem: Zbláznil se mi telefon

Nemoc dvojky Caoimhína Kellehera ho dostala na lavičku, zranění Allisona Beckera mu vyneslo debut. A velmi krušný. Na půdě Crystal Palace musel Vítězslav Jaroš předvést svou kvalitu, aby Reds uhájili vítězství 1:0. „Je to pro mě velká odměna,“ byl třiadvacetiletý gólman evidentně šťastný v rozhovoru pro klubovou televizi. Fanoušky zaujal svým silným přízvukem, na němž je poznat, že po sedmi letech v řadách Liverpoolu angličtinu zcela ovládá.

Ukončil více než devatenáctileté čekání. Tak dlouho za Liverpool nenastoupil žádný Čech. Po Patriku Bergerovi, Vladimíru Šmicerovi a Milanu Barošovi se stal čtvrtým, jenž oblékl posvátný dres.

„Je to úžasný pocit. Splnil jsem si dětský sen. Samozřejmě to bylo poněkud stresující. Nastoupit takhle v závěru zápasu, který je nahoru dolů není nic snadného. Povedlo se mi ale udržet čisté konto, máme tři body, takže to dopadlo brilantně,“ ulevilo se Jarošovi.

Ten měl po zranění Alissona Beckera pouze pár okamžiků na to, aby se oblékl a naskočil do branky. Po vstupu na trávník jej podpořil kapitán Virgil van Dijk a už se musel soustředit na autové vhazování soupeře.

„Trenéři mi toho moc neřekli, což bylo dobře. Hlava mi stejně jela na plné obrátky, furt mi někdo podával dres, chrániče a podobně, takže bylo lepší, že mě ještě trenéři nezatěžovali. Potom, co jsem naskočil do hry, byl soupeř několik minut v tlaku, což mi pomohlo se do utkání dostat,“ přiblížil Jaroš své pocity.

Během úvodních momentů na hřišti nejprve zlikvidoval nebezpečný centr, následně vychytal v tutovce Eberechiho Ezeho. V závěru zachytil nebezpečnou přihrávku na Jeana-Philippa Matetu.

„Stejně jako všichni ostatní v týmu i já jsem pyšný, že jsme udrželi čisté konto. Každý den tvrdě makáme. Osobně to cítím jako velkou odměnu, že jsem si odbyl debut a navíc s nulou,“ nechtěl Jaroš strhávat pozornost na sebe.

K velkému kariérnímu mezníku mu však chtěli pogratulovat všichni známí.

„Dostal jsem spousty zpráv, ale ještě jsem je nestihl pročíst. Jen jsem viděl, jak se mi telefon při proslovu trenéra úplně zbláznil,“ přidal Jaroš historku ze šatny.

Brazilská jednička bude mimo hru určitě několik týdnů, což potenciálně otevírá boj o pozici v brance Liverpoolu. Trenér Arne Slot dal najevo, že je pro něj Kelleher jasnou dvojkou a Jaroš jasnou trojkou, i když byl s výkonem českého gólmana velice spokojen.

„Určitě si teď ale věřím na to, že bych to zvládl i příště. Mám za sebou pár hostování, na nichž jsem nasbíral zkušenosti a cítím se být připravený. Můžu naskočit kdykoliv,“ cítí Jaroš příležitost porvat se o pozici jedničky.

Po sedmi letech v klubu, během nichž dokonale nasál liverpoolský přízvuk, nemá důvod si nevěřit.