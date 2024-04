Neuznaný gól Třince? Pomůžeme si obecnou formulkou, to vám musí stačit...

Daniel Voženílek se snažil dorazit puk za Jakuba Kováře. Sparťanskému brankáři poskakoval kotouč na horní hraně betonu, neměl ho plně pod kontrolou. V tu chvíli se do něj klíčový hráč Třince opřel hokejkou a puk zapadl za čáru. Dle mého názoru se jednalo o platnou trefu. Kdyby Voženílek dotlačil do branky s pukem i celý beton nebo tělo Kováře, trefa by platit neměla.

Rozhodčí ovšem situaci vyřešili jinak. Viděli v ní nedovolené bránění gólmanovi. Za pravdu jim dal i jejich nadřízený Vladimír Pešina. Jednalo se o situaci, ve které by si rozhodčí obhájili obě varianty. Nelze to tedy považovat za zjevnou chybu, ať se vám to líbí, nebo ne.

Kde ale arbitři zjevně chybovali? V posuzování nedovolených zákroků. Je pochopitelné, že někdy situaci špatně posoudí. Nikdo jim za to hlavu neutrhne. Pokud se rozhodnou v play off tvrdou, ale férovou hru pouštět, je to v pořádku. Musí však mít stejně jako hokejové kluziště mantinely. Ve středu večer v O2 Areně ovšem chyběly.

Samostatnou kapitolou je komunikace sporných momentů směrem k veřejnosti. Jediné co se druhý den po sporných situacích dozvíte od komise rozhodčích či od disciplinární komise, je obecné sdělení v tiskové zprávě. Stručně řečeno, nedostanete skoro žádné informace. Přitom vám pořád hlavou běží myšlenky proč a jak, což by se dít nemělo. A když požádáte o podrobnější vysvětlení, nemáte šanci. Další informace prostě nezískáte. Musíte si vystačit s nezbytným minimem. Přitom by detailnější popis a více ochoty sdílet pomohl posunout celou extraligu.