Moje první závody 2020. Radost, vděčné reakce a další plány

Maxim Habanec se vrátil se skateboardem do ulic • Instagram

Maxim Habanec natočil pro Red Bull dokument Skate of Mind • Red Bull

Závod se místo na body jel na čas a museli jste v boulích předjet ostatní ridery. Takže nejenom, že jsem závodil na jiném prkně, v jiné disciplíně a na jiné trati, ještě k tomu rozhodčí vyměnila časomíra. Radost z možnosti závodit ale byla stejná, snad jako když mi bylo 13 let a jezdil jsem svoje první závody. A myslím, že po dlouhé pauze, kdy se nekonaly žádné akce, to tak měli všichni jezdci.

Byl skvělý pocit po pauze od sebe vlastně nemít žádné očekávání a prostě si naplno zazávodit pro radost. Nakonec jsem asi z 250 závodníků skončil druhý a na longboardu jsem možná překvapil víc než sebe.

Nejlepší na závodě byla ta atmosféra, vděčné reakce všech, že si mohou zazávodit a jeli naprosto naplno, protože ani nevěděli, jestli brzy budou moct znovu. Stejná atmosféra vládla i na „mezinárodních“ závodech v Bulharsku, kam se mi povedlo odcestovat minulý víkend.

Většina jezdců přijela samozřejmě z Evropské unie, protože ostatní měli problém se tam dostat. Ale i tak byl závod na dost dobré úrovni a musel jsem jet úplně naplno. Nakonec kvůli pár pádům to stačilo opět na druhé místo a trochu cítím, že po té dlouhé pauze jsem přece jenom trochu vyšel ze závodní nálady a musím se do toho dostat.

S tím souvisí i tour kterou aktuálně jedeme s repre ve skateboardingu po českých městech. Potkáváme se s lidmi, přibližujeme jim skateboarding a setkáváme se se super účastí a zájmem veřejnosti. Zatím jsme navštívili Jihlavu, Příbram, Trutnov a pochopitelně Prahu.

Celá tour slouží jako taková náhrada za Český skateboardový pohár, který se kvůli covidovým opatřením bohužel nemohl uskutečnit, takže je pro nás hodně povzbuzující, že si můžeme aspoň takhle zajezdit v různých městech a zazávodit si v rámci exhibice.

No, a když jsme u toho, tak přece jenom část ČSP se odehraje, a tou bude mistrovství republiky na Štvanici v prvním říjnovém víkendu, na které bych vás rád pozval. Myslím si, že závod bude dost vyhrocený a že se rozhodně bude na co koukat, protože je to jediný důležitý závod roku 2020.