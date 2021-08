Proč ve skateboardingu řádili ninjové? Pár věcí překvapilo i mě

Ve skateboardingu vždy platilo, že špička pocházela vždycky z USA, kde tenhle parádní sport vznikl. Nicméně každému, kdo do toho víc viděl, bylo jasné, že to tak navenek vypadá hlavně kvůli tomu, že největší závody jako X Games nebo Street League se jezdí v Americe a jsou pouze na pozvánky. Většina riderů tak je vždycky z USA a výsledky pak svítí pod jejich vlajkou. Všichni tak nějak přirozeně čekali, že Američané ovládnou i skateboarding na olympiádě.

Jenže už v posledních letech, když se před OH začaly více otevírat závody a mohl je jezdit každý, první příčky mnohdy obsazovali Japonci, o kterých třeba nikdo nikdy neslyšel. Často taky závody po celém světě vyhrávali Brazilci, kteří byli neuvěřitelně hladoví. Skateboarding je totiž v Brazílii druhý největší sport a jezdců s vysněnou představou, že jim úspěch na prkně otevře dveře do světa, je tam prostě nekonečno.

Tomu odpovídají i výsledky z olympijského Tokia. Muži street: první Japonsko (Yuto Horigome), druhá Brazílie. Stejně tak to dopadlo u žen. A v „bazénu“ první dvě Japonky plus v mužích stříbrný Brazilec Pedro Barros za vítězným Australanem Keeganem Palmerem.

Z mého pohledu je jasné, že do budoucna bude Japonsko závodním favoritem. Mají k tomu neuvěřitelné předpoklady a občas mi přijde, že se tam prohánějí ninjové se skejtem pod nohama. Protože co dokaží vrátit, je někdy opravdu neuvěřitelné a popírá to všechno, co jsem si myslel, že je na skejtu možné.

Ještě bych rád zmínil jeden detail, který mi přijde zajímavý, a tím je závodnice Rayssa Leal. Brala stříbrnou medaili ve streetu žen a je jí pouze třináct let, což spustila docela velkou vlnu ohlasu. Celkově v ženském skateboardingu je věkovka řádově o deset a více let nižší než u mužů, což je neobvyklé, a jsem zvědavý, jestli se to začne měnit.

Nicméně Rayssu začalo na Instagramu během jednoho dne sledovat asi 5 milionů lidí. Abych to dal do kontextu, tak třeba Tony Hawk má 5,9 milionu followerů, a je to největší legenda. Když se pak kouknu na ostatní sporty, tak ní za ten den přeskočila třeba Naomi Osakaovou, Michaela Phelpse a další osobnosti.

Jinak největším překvapením bylo vyhoření Hustona, kterému jsem fandil a vyhrál 80 % předolympijských závodů. Nezvládl ale tlak a nedokázal vrátit zal dostatečný počet triků. No, uvidíme, co nás čeká v Paříži za tři roky, já bych tam tipoval medaile pro Japonsko.

Třeba vám o tom pak i napíšu, ale teď se s touto rubrikou loučím. Díky za přízeň a fanděte mně i skateboardingu dál.