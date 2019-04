Hertl, Pasta, Krejčí v ráži. Ať vás ani nenapadne myslet na MS | iSport.cz

Stačilo prohrát Game 7 a vzhledem k předběžným příslibům si to na Slovensko štrádovala exkluzivní ofenzivní trojice Pastrňák, Hertl, Krejčí. Hokejové Česko by se ocitlo na nohou a představovalo si, jak se zvučnými posilami z NHL je o notný kus blíž vytoužená medaile, na níž se čeká strašlivých sedm let.

Naštěstí to dopadlo jinak! Sdílím veskrze pocity příznivců, kteří kvitují, jak vypjaté řežby o všechno dopadly. Že Boston udolal Toronto a rozlil depresi po půlce Kanady. Že San Jose božským zvratem z 0:3, ordinovaným od 50. minuty, vymetlo obhájce finále z Vegas.

Přeju všem českým hokejistům v NHL, každý velký zápich se cení a je důležitý nejen pro dotyčné hráče, má totiž výraznější přesah. Zámořská scéna je jedinečná a Stanley Cup exkluzivním divadlem.

Klidně to zmíním na rovinu.

Čest výjimkám, ovšem oproti řeži o svatý grál je světový šampionát pouťákem, hostinou druhé kategorie. Ano, nezřídka slušně navštěvovanou, oblíbenou, v závěru akce konečně i dramatickou, ale… Ale!

Dívat se na v životní formě hrajícího Tomáše Hertla, jak se na Slovensku pachtí s Rakušany nebo Nory? Sledovat Davidy Krejčího a Pastrňáka, jak se druhý týden v Bratislavě moří v povinných setkáních s Itálií nebo Lotyši? Ne, tohle těm klukům vážně nepřeju. Zaslouží si mnohem víc.

Absurdní nabobtnalý formát 16 zúčastněných týmů Čechům v období od 14. do 22. května přinese jediného kloudného soupeře – Švýcarsko. Takže tak.

Kdo měl možnost sledovat série se zmíněnými tuzemskými zástupci, sám snad uzná, že Stanley Cup je úplně odlišná kategorie, v podstatě jiný druh sportu. Ať už ukrutnou hokejovou kvalitou, tak intenzitou prožitků.

Neuvěřitelné, šílené, grandiózní. Cirkus! Kam se hrabe Shakespeare! Nadmíru vzrušeně na sociálních sítích líčili životní zážitek hokejisté Sharks, kteří prakticky ztracené utkání a tím i celou sezonu překlopili na svou stranu a zrežírovali božské hokejové povstání.

Člověka chytne za srdce, že naprosto klíčovou roli při tom sehrál Tomáš Hertl, jehož gól v oslabení v utkání č. 6 dokonce vešel do historie bojů o Pohár. A také ve válce o všechno pomohl svědomitý univerzál k působivému obratu další svojí trefou.

Český hokej by si rád znovu sáhl na medaili na velké akci, tomu rozumím. Také však potřebuje co nejvíc vyzrálých osobností, hráčů, schopných vzít v klíčových chvílích tíhu momentu na sebe. Sháňka po vítězných typech je v době přetrvávajícího přešlapování evidentní. K docílení těchto atributů se nejrychleji přiblíží každou absolvovanou partií v play off NHL. Kousek po kousíčku. Na jevišti, kde předvádějí kumšt nejschopnější hokejisté světa a renomovaní stratégové na střídačkách.

Čím déle na něm Hertl, Krejčí, Pastrňák a spol. vydrží, tím lépe pro český hokej i jeho image, která v zámoří po tučných letech vybledla. A i pro jeho budoucnost.

Může se stát, že Pasta proti Itálii nabere hattrick a dvě nahrávky. Fajn, ale upřímně, co s tím?

Takže, pánové, ať vás ani nenapadne myslet na Bratislavu, je na čase přivézt domů nejslavnější pohár světa. Anebo se k němu co nejvíc přiblížit.