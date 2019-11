Kabině Komety fialky nevoněly, teď musí ukázat charakter | iSport.cz

Brněnský trenér Petr Fiala to po nedělním debaklu 2:7 vylíčil velmi přesně. Nešel za mnou celý tým, popsal situaci, do níž se Kometa dostala. A odstoupil. Férové gesto pracovitého gentlemana, jenž vycítil, že v týmu nemá význam zůstávat ani o den déle. Že nemá smysl žádat bosse Libora Zábranského o výměny v kádru. Kabina se proti němu otočila zády, respektive její vůdci. Game over, čas se naplnil.