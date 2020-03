Extraliga začíná řezat hráčům platy. Bude ale spravedlivá? | iSport.cz

Olomoučtí fanoušci nemohli být vpuštěni do svého chrámu na druhý zápas předkola play off proti Zlínu, fandili tak alespoň před stadionem • Michal Koštuřík / Sport

Že se svaz zajímá o akutní potíže klubů je logické a v pořádku. Druhá věc je, zda si takové žádosti vezmou kluby k srdci. Z dostupných a neoficiálních informací ze zákulisí je zřejmé, že každý klub si jede svoji politiku a s nestandardní situací se vypořádá po svém. Jako první v extralize spustil režim výpovědí hradecký Mountfield, jenž rozdal pětkrát sbohem, další organizace chystají spustit své záchranné plány. Asi vás napadá jako mě, že v tom bude pořádný guláš a řada celků z toho může dokonce nemístně profitovat ve stylu: Počkáme si, koho vymetou a pak zaútočíme. A podle toho vyhodíme ty své…

Jestliže náš národ v době koronavirové zastihla vlna jednoty, podobně by tomu mělo být i v prostředí extraligového hokeje. Je nutné, aby se svaz jako stávající vlastník soutěže s kluby dohodl na společné cestě, nevystupoval pouze s doporučeními (jakkoli dobře míněnými), nýbrž s přesnou specifikací nastávajících kroků. Aby vyšel ven s rozumnou vizí, která přihlédne k rozdílnosti možností jednotlivých klubů, přitom dá jasně najevo, že všem jde jen o jedno: PŘEŽÍT. A vedle toho pokud možno zachovat extralize přídomek kvalitní produkt.

Některým klubům to možná nedochází, ale pokud budou mít v ruce svazem posvěcený nástroj na krácení následujících výplat, hráči to budou muset vzít a skousnout, protože půjde o centrální pokyn a dohodu. Je nabíledni, že hráči budou muset cuknout. Ve chvíli, kdy ekonomická krize zacloumá s celým světem, není možné domnívat se, že (minimálně) v mimosezonním období hráči budou moci dostávat obvyklý plat.

Teď je otázkou, jaký postup zvolit. Zda dát na jednu roveň výplatní pásky Třince, Komety, Sparty, Liberce, Hradce či Pardubic na straně jedné a Olomouce nebo Karlových Varů na straně druhé. Tady může vyvstat extralize jako celku problém. Padesát procent dolů všude? To zní na první pohled spravedlivě. Ale co když to přinese zemětřesení na některých soupiskách? Tohle extraliga chce?

Škrtnout uvažovanou polovinu z měsíční mzdy 400 000 zabolí, samozřejmě, pořád vám však zůstane dostatečné množství peněz na životní provoz. Něco jiného je sebrat půlku výplaty hráčům ze zmíněné Olomouce či Varů, to se pak s měsíčním obnosem na živobytí můžete dostat na nějakých 20 – 40 tisíc. A to už zavání průšvihem, který se může tvrdě promítnout do kvality soutěže, do hromadného odchodu hráčů ze scény. Stačí málo a situace se může vymknout kontrole.