Dědek pomohl Spartě i Řepíkovi. A co mi chybělo na transparentu fanoušků

KOMENTÁŘ MIROSLAVA HORÁKA | Příběh celkem vtipného transparentu v kotli Sparty, rozvinutého během nedělního šlágru proti Pardubicím, zastínil to nejzajímavější v celém sdělení. A sice, že i leckteří sparťané se chtějí mít dobře, myslí na svou kariéru a místa, kde by se mohli lépe realizovat. Toť případ i na plachtě zmíněného tria Říčka, Košťálek, Dvořák. Ale i tak díky za něj, každé netrapné popichování je fajn.

Pokud chápu správně motivaci fanoušků zacílit na nemravné (z jejich pohledu) finanční návrhy majitele Dynama v rámci extraligy, pak mi na kresbě něco chybí. Dovětek ve stylu, že zmíněným pánům pistoli u hlavy nikdo nedržel. Podepiš, nebo?! Ne, nic takového.

Všichni tři hráči se plným právem probírali pobídkami odjinud a svobodně se rozhodli, kam zamíří. Pokud někdo cítí potřebu někomu něco vyčítat, pak spíš oněm hráčům, že nezůstali věrní rudým barvám a odešli, dá se říci, k přímé konkurenci, nebo ne?

Pikantní transfery k profesionálnímu hokeji patří, oživují byznys, zvedají zájem diváků o soutěž. Extraliga jako produkt z toho jedině čerpá. A platí to i o informacích a spekulacích. Český rybník je malý, kdo tu umí luxusně zacházet s holí a na bruslích mu to pádí, ocitá se na radaru zhruba pěti, šesti tuzemských klubů, které si velkou rybu mohou dovolit.

Dědek dal ve své odpovědi příznivcům Sparty jasně najevo, že jim jaksi chybí informace z vlastního tábora. Přímo z velínu. Netvrdím, že veškerá vyjádření pardubického bosse jsou úplná či zcela pravdivá, ovšem popis vzorce chování agentů při vyjednávání s kluby je přesný a trefný.

Dědek navrch přidal silnou zákulisní pikanterii o úvahách východočeského klubu týkajících se Michala Řepíka, jenž byl jeho zástupcem Dynamu přiblížen jako zboží k mání. A to pravda zaručeně je. A ani na tom není nic špatného. Dělo se to, děje a bude se dít i dál. Tak proč dělat, že tomu tak není. Anebo se někdo domnívá, že kluby se s hráči začínají domlouvat, jakmile uhodí půlnoc mezi posledním dubnem a prvním květnem?

Ne, kádry pro ročník 2023/24 se tvoří právě nyní a na řadě adres už je prakticky hotovo, vymalováno, obsazeno. Nikdo se přitom nemusí obávat, že by hráči s novými podpisy hodili na finiš aktuální sezony bobek. Ani Řepík ne. Samozřejmě, že ne.

V jeho případě je navíc velmi pravděpodobné, že do Pardubic nepůjde. Stačil jeden článek. Dědek svými vyjádřeními učinil Spartě velmi dobrou službu. Po tom, co prozradil, si nedovedu představit, že by se pražský klub nechal zahanbit a svého elitního útočníka nechal odejít. Nezbývá mu nyní nic jiného, než dávat opakovaně najevo, že má námluvy plně pod kontrolou a debaty o novém kontraktu jedou podle plánu.

Deník Sport a web iSport.cz přináší přehledný transferový seznam, který se doposud upekl v zákulisí. Další dohody (ústní či písemné) budou přibývat každým dnem. Rovněž informace o nich v médiích. Donedávna to kluby považovaly za hřích a podlý čin novináře. Je dobře, že extraligové organizace pomalu přestávají být zaplombovaným a nepřístupným územím a sem tam samy od sebe oznámí zajištěné akvizice. Stojím si za tím, že extralize to dělá potřebnou reklamu. Už jen proto, že každá zmínka o možné posile či odchodu mobilizuje fanoušky, rozproudí debatu. Řeší se hokej.

Příště by mohlo přijít na řadu uveřejňování pravidelných hráčských odměn.