Hokej bez puku. Švédská liga je pořád o dost dál než česká extraliga

PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Vrátil se stylově, neuběhlo ani deset minut první třetiny a Martin Růžička vzkázal: Tak mě máte zpátky! S gólem, s rukama nad hlavou, tak jej vídáme (skoro) každý extraligový večer. Znamená to odpověď na žhavou otázku posledních dnů, zda šéf třineckého týmu přesvědčil a odteď je zase stálým reprezentantem? Ne. Na hodnocení je příliš brzy. A hlavně, comebacky Růžičky a Kováře do státních služeb přehlušila jiná témata. Méně radostná.

Zaujalo, zarazilo a zároveň zabolelo, pod jak silným náporem Švédů se Češi ve čtvrtek ocitli. Zvlášť ve druhé třetině to byla rychlá kočka – raněná myš. Poprvé pod Radimem Rulíkem. Doposud bezvadně vedená série evropské Tour získává nový nádech a přináší dotaz: Kudy na to, abychom byli lepší? Ale o dost lepší. Kudy na to, abychom hokej hráli s pukem a nevyšťavovali se při marné honičce jejich majitelů.

Odpověď? Proti takhle silným Švédům by Rulík musel postavit výrazně zvučnější armádu. Obávám se, že by do ní musel aplikovat i řadu hráčů z NHL, nejen Tomášky, Sedláky, Fleky, Kauty a další, co zůstali doma. Pak by proti rychlejším, zručnějším a sebevědomějším hokejistům byla šance na vyrovnanější partii a výsledek.

Ať chcete, nebo ne, při hodnocení tohoto (v podstatě přípravného) duelu před MS vás zákonitě napadne jít do větší hloubky než je obvyklé při akcích evropské Tour. A asi nebudete mimo, když popřemýšlíte o rozdílu v kvalitě výchovy zdejších hráčů a našich.

Skandinávci jsou v lecčems pořád dál a asi ještě dlouho budou. V obsáhlém rozhovoru, jenž brzy vyjde na iSport.cz, do tohoto tématu zabrousil i David Tomášek, jenž dennodenně poznává mentalitu Švédů, nastavenou na tvrdý dril. A to zrovna na adrese, na níž Češi utrpěli čtvrteční lekci. V táboře Färjestad BK.

Vyprávěl o tom, jak jsou Švédi zvyklí od mládí neskutečně dřít, přidávat si po klasickém tréninku a vše berou naprosto automaticky. Jsou tvrdí, odolní fyzicky i mentálně. Proti ostatním získávají náskok hned na začátku. Mají to zakořeněné ve své DNA. Nic neokecávat, nehledat alibi, kde žádná nejsou, ale jít si tvrdě za svým.

Nejlepší Češi mohou v globálu závodit s průměrnými Švédy, na jejich elitu to zatím není. I proto, že česká extraliga i přes posun v kvalitě a renomé neplodí zase tak velký počet opravdu výborných zápasů. Každý do hokeje zažraný člověk má radost, pokud vidí takové mače, jako byly poslední bitvy Sparty s Pardubicemi. Fakt super kvalita. Jenže třeba jeden z hráčů národního týmu při tom nadhodil, že ve švédské SHL je podobně vysokojakostních zápasů osmdesát procent. A zbytek průměr, který však u nás považujeme za vysoký level.

Švédská škola zkrátka funguje. Proto třeba ve Spartě loni stagnující (do značné míry i kvůli zdraví) David Tomášek může celkem reálně pomýšlet na výtah do NHL. Ve významně konkurenčním prostředí SHL se vypracoval mezi nejlepší útočníky, zařadil se do jízdy. Najel úspěšně na zdejší vyhlášené tempo, je schopný v něm manévrovat, vyniká i v kvantitě vynikajících duelů, v nichž dokáže prodat své neoddiskutovatelné schopnosti. Doma by nejspíš také patřil mezi nejlepší, jen by do NHL měl o kus dál.