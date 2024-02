Růžička: Mám radost z gólu, ale to je vše. Nezasloužili jsme si vyhrát

Do Rychlovského luxusní přihrávky od mantinelu v osmé minutě položil gólově hůl, čímž potěšil sebe i početný tábor svých příznivců. Jméno Martin Růžička se znovu ocitlo ve střeleckých dokumentech národního týmu hokejistů. „V tu chvíli mi bleskla hlavou spousta myšlenek,“ popsal. „Samozřejmě jsem měl radost, ale to je asi tak všechno. Dostal jsem krásnou žabičku a měl jsem trochu štěstí, že jsem to tečoval přímo do branky. Akorát jsem vyšel ze střídačky, takže jsem měl hodně sil,“ navázal.

Následující dění v Löfbergs aréně ovšem téměř vše pozitivní z českého pohledu smazalo. „Určitě. Kromě prvních deset minut to z naší strany nebyl dobrý zápas. Nezasloužili jsme si vyhrát.“

Ukázalo se, že na extraligové tempo zvyklí hráči jen těžko přeřazovali na vyšší rychlostní stupeň. „Tempo je samozřejmě vyšší než v extralize, ale čekal jsem to ještě horší. Nebyl to takový extrém. Švédům tam padly nějaké góly a pak se nám hrálo těžko, když jsme prohrávali,“ řekl k tomu Růžička.

Co především bylo špatně z jeho pohledu? „Potřebovali jsme vyhrávat souboje, o tom je hokej. Jakmile jsme je prohrávali, byli jsme pod tlakem a nedostávali jsme se ze třetiny. Motali nás.“

Bolel i pohled na přesilové hry. Místní diváci se roztleskali, když čtyři Švédové hráli dlouhé desítky vteřin vyrovnanou hru s pěti Čechy. A ani půlminutová dvojnásobná početní převaha za stavu 1:2 k ničemu nevedla. „Teoreticky jsme to v ní mohli zlomit. Momentů bylo víc. Dva góly v závěru třetiny Švédům vlily krev do žil, to přesně potřebovali. Byli jsme horší a přesilovka nám mohla pomoci, ale nesehráli jsme ji dobře. Pořád jsme ztráceli jen gól a věřili, že to můžeme zvrátit, ale dostali jsme další dva a to už bylo těžké.

Nebyli si schopni přihrát, nikomu z nás to pořádně nešlo. Vždycky hrajete to, co vám dovolí soupeř.“

Úvodní porážkou ovšem nic nekončí, dva duely jsou ještě v plánu. V sobotu s Finy a v neděli se Švýcary, oba od dvanácti hodin. „Dneska byli lepší Švédi, takové zápasy se stávají. Věřím, že se z toho poučíme. Máme dva zápasy na to, abychom to napravili,“ nic nevzdává Růžička.