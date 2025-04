Kometa v laufu, válčí jako ve zlatých letech. Sparťané musí do montérek, jinak...

BLOG MIROSLAVA HORÁKA | Hokejová Sparta si zahrává a nedělní duel v Brně má pro ni význam sedmého zápasu o všechno. Pokud míní navázat na sobotní výkon a domácí Kometa zopakuje sobotní čítankově odfáranou šichtu, Pražané klesnou do manka 1:3. Proplout do boje o Masarykův pohár by pro ně bylo zatraceně těžké.

Kometa se dostala do potřebné zóny, do laufu, v jakém se naposledy ocitla během svých mistrovských poutí před sedmi, respektive osmi roky. Hráči naskočili na vlnu pocitu, kdy přeskakují mantinel s cílem padnout jeden za druhého, nechat se ostřelovat pro týmový úspěch, vrhají se vstříc i té nejjedovatější střele, kolikrát bezmyšlenkovitě. Jako to v sobotním podvečeru předvedl Libor Zábranský vůči štiplavé Irvingově ráně při znásobené protivníkově přesilovce.

Dává logiku, že proti Spartě nechcete hrát oslabení tři proti pěti. Ale pokud jej přežijete, dodá vám to obrovskou energii, to samé platí i pro publikum, které vás náležitě ocení a udrží ve flow. Soupeř má pak najednou dojem, že hraje v pekle a proti šesti profesionálním vojákům v poli. To je kouzlo play off. Pro někoho kouzlo, pro jiné rána do sebedůvěry.

Sparta při vynikajícím mentálním nastavení vypoklonkovala zlatou třineckou mašinu, ale co si budeme povídat, v semifinále je jiná, rozkolísaná. Sundala montérky, vyzula bagančata a nasadila smoking, obula naleštěné polobotky. Jako by se nechtěla tolik umazat jako v předchozí sadě. Potřebné emoce do své hry dosud nezařadila, oponent ji poráží v oddanosti, v ochotě dávat do fyzických soubojů absolutní maximum.

Mluvilo se o tom, že větší kluziště v Brně bude Spartě vyhovovat víc než užší pražský led, kde se otvírá výraznější prostor pro fyzičtější způsob boje. Opak je zatím pravdou. Do velké míry pro to, že hokej jako vystřižený z 26. kola základní části nemůže na heroicky naladěnou Kometu stačit.

Nedělní čtvrtý duel má pro Spartu význam sedmé a rozhodující partie. Tak k ní potřebuje přistoupit. Ne od první vteřiny duelu, ale od ranního probuzení. Další zaváhání by ji poslalo na okraj propasti. Proti náruživě fungující Kometě tohle nechcete dopustit. Nemůžete, prostě nesmíte.

Sázet pak na to, že se Brňané zaleknou velké postupové šance, není ideální recept, byť občas zafunguje.