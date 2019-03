McGregor je Muhammad Ali MMA. Na důchod je mladý, vrátí se, tuší Vémola | iSport.cz

Irský bouřlivák je pro MMA nenahraditelnou personou, myslí si Karlos Vémola, přesto McGregorův odchod chápe. O to víc, že má sám zkušenosti s velikým tlakem médií a fanoušků. „Musí to být neuvěřitelný stres. Média, byznys, fanoušci,“ říká český bijec.

Co říkáte na ohlášený odchod do důchodu Conora McGregora?

„Mám z toho smíšené pocity. Možná si začíná uvědomovat, že na světovou špičku už nemá a nechce si zkazit jméno… Nebo chce možná vydělat později o to víc peněz. Když toho nechá na dva tři roky, tak mu pak za návrat zaplatí úplný nesmysl. Nevím, co na to říct. Připadá mi na konec kariéry moc mladý. Myslím si, že je to spíš opravdu jeden z jeho dalších geniálních tahů. Je mu třicet let, takhle brzy zápasníci do důchodu nechodí. Ale třeba chce skončit na vrcholu, ne třeba jako Mike Tyson.“

Každopádně větší pravděpodobnost vidíte v tom, že se vrátí?

„Jo, myslím, že jo. Podívejme se na Kanaďana Georgese St-Pierrea. Taky se vrátil a ve velikém stylu. Teď tedy ohlásil definitivní konec, ale comeback měl v době, kdy byl v jeho váhové kategorii zápasník, který nebyl tak silný. Mám sice Michaela Bispinga ohromně rád, ale myslím si, že to byl nejslabší šampion střední váhy, jaký kdy byl. A podle mě toho St-Pierre využil, aby se vrátil se vší pompou. To Conor má teď ve své váze ohromně silnou konkurenci. Je tam Chabib Nurmagomedov, Tony Ferguson a další. Samá obrovská jména. Třeba bude Conor vyčkávat, až se to v lehké divizi trochu uvolní. Což se ale třeba nikdy nestane. Nicméně to, že by McGregor vydržel jen sedět s rukama v klíně, si úplně nemyslím. Ale s tím, co má vyděláno, je fakt, že na to má.“

Čím je podle vás McGrgor pro MMA?

„Ohromně moc. Je to Muhammad Ali MMA. Jako je právě Ali v boxu Tím Největším, tak v MMA je to Conor. Není největším zápasníkem, v jeho divizi bylo plno lepších, ale jen díky němu zná UFC celý svět. Šel proti Floydu Mayweatherovi, dělal neuvěřitelné tahy. Dokázal s lidmi skvěle mluvit. Stejně tak jako Muhammad Ali, který taky nevyhrál všechny zápasy, ale lidi mu to pokaždé odpustili, protože byl, jaký byl a dělal pro sport velikou službu.“

Nicméně irský bouřlivák byl vždy i dost kontroverzní. Co podle vás i přehnal?

„Bylo toho hodně. Měl plno řečí, co se týká Chabiba ohledně jeho víry například. Chlastal na tiskových konferencích a tak dále… Ale ono nejde dělat velikou show a být v ní pořád dobrý a nikdy to nepřehnat. Člověk to prostě občas musí zkouše. A kolikrát si i pak sám řekne, že to přestřelil. A i v zápase s právě s Chabibem to bylo vidět. Conor mu v jednu chvíli řekl ‚Je to jen byznys, kámo!‘“

Vy sám jste někdy označován za českého Conora McGregora. Co na to označení říkáte? Lichotí vám to?

„Tak určitě, on je veliká ikona. A jak říkám, Conor v mých očích nebyl nejlepším zápasníkem, ale byla to největší osobnost, charakter. V očích mnoha lidí taky nejsem největší zápasník. Někdo bude tvrdit, že je lepší Procházka, Attila, Buchniger… Ať mají názor, jaký chtějí, ale myslím si, že jsem snad větší charakter a udělal jsem pro MMA trochu víc než oni. Nedělám jenom ty tréninky a zápasy, jdu trochu dál než ti kluci. Ať už je to komunikace s fanoušky, semináře zdarma pro armádu, pro policii. Teď budu dělat i semináře pro ochranku na Hradě. Snažím se náš sport ukazovat lidem a dělat rozhovory, co se dá… Myslím si, že krom tréninků, tvrdé dřiny a zápasů dělám o něco víc pro naše fanoušky.“

Byl pro vás nejslavnější MMA zápasník někdy vyloženě inspirací?

„Měl by být inspirací pro každého. Nejen pro zápasníky, ale pro všechny lidi. Musíte znát jeho příběh. Když se podíváte na to, jak byl s manželkou v malé garsonce a neměli ani na nájem a pak se dostal takhle vysoko. To je pohádkový příběh.“

Který z jeho zápasů se vám nejvíc líbil?

„Pro mě byl největším šokem a překvapením, které jsem fakt nečekal, jeho souboj s Josém Aldou.“

Máte nějakou jeho oblíbenou hlášku?

„Nejvíc se mi asi líbilo ‚Chtěl bych využít příležitosti a omluvit se… Absolutně nikomu!‘ A vždy se mi líbilo, když se po zápase vyjadřoval ke kritikům a lidem, co ho shazovali. Vždy jsem si říkal, jo, teď jim to vrátil.“

Kdyby bylo to ukončení kariéry skutečně definitivní, bylo by to správné rozhodnutí?

„Momentálně asi jo. Ale to je možná z toho důvodu, že ho malinko podceňuji. Protože si myslím, že je tam mnohem víc lepších zápasníků. A kdyby udělal pár proher, tak by mu to asi nepomohlo. A zároveň si myslím, že na něj musí být vyvíjen tak obrovský mediální tlak. Já to zažívám trochu sám a dost to narušuje můj trénink. Když si zkusím představit, jak to musí narušovat jeho přípravu… Musí to být neuvěřitelný stres. Média, byznys, fanoušci. Musí toho na něj být hrozně moc, a proto už není schopen trénovat tak, jak by měl. A až dostane možnost si trochu odpočinout a ten tlak opadne, tak možná dostane zase hlad, a pak na comebacku vydělá stovky milionů dolarů. Určitě bych ho za to neodsuzoval.“

Mimochodem vy sám o konci kariéry někdy uvažujete? O tom, kdy by byl nejlepší čas a jak to provést.

„Kdybych měl vyděláno tak jako Conor, tak jsem dávno skončil. (směje se) Já si to ještě nemůžu dovolit."