Végh je vítěz, zaslouží si slávu. Bez Vémoly by se ale rekordy nelámaly | iSport.cz

Tvrdá rána a ještě tvrdší pád. Karlos Vémola prohrál velmi důležitý zápas. Zápas, který si sám přál ze všech nejvíc. Věděl totiž, že bude tou největší událostí v historii československého MMA. Stalo se. Ale pro Terminátora bude mít vzpomínka na rekordní turnaj nahořklou příchuť. Prohry vždy špatně snášel. Nicméně ti, co se teď bojovníkovi z Olomouce vysmívají, by si měli uvědomit, že bez něj by se tak obří galavečer nekonal. Vysnil si ho a převedl v realitu.

Dvě minuty a sedm vteřin, tak dlouho trval fatální duel Attily Végha s Karlosem Vémolou. Nejslavnější český bijec padl a označením „československá jednička“, které sám vymyslel, se může pyšnit slovenský velikán. Vémola sice prohrál, ale rozhodně to neubralo na velikosti jeho osobnosti a významu. Nikdo neudělal pro tuzemské MMA tolik, jako právě on. O tom nelze pochybovat.

Bohužel je v našich končinách hodně v módě výsměch, proto se teď na sociálních sítích šíří mnoho škodolibých reakcí. Někteří tvrdí, že si Terminátor zasloužil prohru za vychloubavé výroky a tetelí se nad jeho pádem.

Ano, Végh je sympatický hrdina, usměvavý a příliš toho nenamluví. Vítězství si rozhodně zasloužil, protože se skvěle připravil. Ale představme si, že by proti sobě nastupovali typově stejní bojovníci, kteří by si vyjadřovali respekt, říkali by, že se uvidí a vyhraje ten lepší.

Samozřejmě, že se jedná o pravdivá slova, ale rozhodně nestrhnou masy. A chce-li sport růst, bez velikého publika to nejde. Bojové sporty byly vždy o emocích, a ty nejlépe vygradují díky konfliktu. Navíc přitáhne pozornost i těch, jež by jinak jakékoliv zápasení samo o sobě nezaujalo. Toho si byl dobře vědom například nejslavnější boxer Muhammad Ali, když se ve vystupování inspiroval americkým wrestlingem.

Začal proto vykřikovat, že je tím nejlepším na světě a soupeřům se často vysmíval. Mnoho lidí ho kvůli tomu nenávidělo, ale dokázal tím posunout box na úplně jinou úroveň, jak v popularitě, tak po finanční stránce. Vémolovi se něco podobného podařilo na poli československého MMA, což není málo.

A dokázal to jenom proto, že v lidech umí vzbudit emoce jako nikdo jiný. Pozitivní či negativní, obojí se počítá. O2 arena byla v sobotu 9. listopadu 2019 napěchovaná, co jen požární směrnice dovolovaly. Podařilo by se to bez vyhrocené hlavní bitvy?

Každého nyní ale asi napadne, co bude dál s Vémolou? Vysněná brána do UFC je v nedohlednu, tak co teď? Odpovědí může být vítěz Zápasu století. Jen jeden souboj stačil k tomu, aby se Végh stal opět v očích fanoušků velikým hrdinou. Totéž se může podařit Vémolovi.

Stačí jeden opravdu podařený zápas, kterým dá najevo, že má co nabídnout. A jeho další bitvu bude chtít určitě vidět opět tisíce lidí. Osudová prohra jen dokázala, že je český Terminátor z masa a kostí. Jednou k tomu dojít muselo. Pořád by se ale nemělo zapomínat na možná archaické heslo: Sláva vítězům, čest poraženým. A těm, co významu těchto slov nerozumí, zbývá jen vzkázat, co kdysi řekl Ali svým kritikům: Sežerte si ty svoje kecy!

