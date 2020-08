Mikulášek: Je mi líto Vémolovy rodiny. Ale chci vidět jeho test!

Tihle dva si nic nedarují. Zdá se dokonce, jakoby snad na české scéně ještě nebyly mezi dvěma bojovníky vyhrocenější vztahy než mezi Václavem Mikuláškem a Karlosem Vémolou. Už o sobě navzájem řekli tolik ostrých slov, že prakticky cokoliv vzbuzuje silné emoce mezi jejich fanoušky. „Lidi mě budou hejtovat, ať řeknu, co řeknu. Takže je mi to už více méně jedno,“ říká zápasník s přezdívkou Baba Jaga. Svému soupeři nic zlého ohledně zdraví nepřeje, natož jeho rodině, ale dál si přeje jako důkaz výsledek Terminátorova testu na COVID-19.

Během rozhovoru bylo znát, že Václavu Mikuláškovi není současná atmosféra kolem zápasu s Karlosem Vémolou vůbec příjemná. V současnosti se neví, kdy k souboji dojde. Duel navíc vyostřuje reakce fanoušků na obou stranách. Jedni nevěří Terminátorovi nákazu koronavirem a myslí si, že si vymýšlí, aby se střetu vyhnul. Druzí zase vyhrožují Mikuláškovi za to, že požaduje výsledky soupeřova testu.

Co říkáte na to, že se Karlos Vémola a jeho partnerka s dcerou nakazili koronavirem?

„Je mi to líto, je to škaredá nemoc. A jeho partnerka a dítě si to rozhodně nezaslouží. Není to určitě nic příjemného.“

Než se ukázalo, že je nakažena Vémolova rodina, tak jste říkal, že byste chtěl vidět výsledky jeho testu na koronavir. To stále platí?

„Ano.“

Důvod je ten, že mu nakažení stále nevěříte?

„Ano.“

Co říkáte na to, že to někteří fanouškové vašeho oponenta považují za necitlivé s ohledem na to, že je teď nemocná celá rodina?

„To nikdo nemůže myslet vážně… Já o jeho rodině neříkám nic špatného. Nedovolil bych si o jeho partnerce a dceři říci křivého slova. V životě mi nic neudělaly. Zápasím s ním, ne s nimi. Jsem navíc člověk, co zbožňuje děti.“

Na test na COVID-19 došel, protože se cítil hůř a hůř. V současnosti tráví celé dny v ložnici, bojí se totiž, aby nenakazil svou dcerku Lili a partnerku Lelu







Chápu, jde ale o to, že teď je v takové situaci nejen Vémola…

(skočí do řeči) „Mě zajímá on, ne rodina. Chci jen blbej test, o nic jiného nejde. Ať ten test vyfotí, hodí ho na sociální sítě, nebo mi ho pošle a jsem víc než spokojen. Říkám, přeju mu i celé jeho rodině zdraví. Nepřeji mu v tomto směru nic zlého. Nikdy bych nepřál, nejsem nepřející nebo tak zlý. A nevím, co je na tom necitlivého. Myslím, že si to zasloužím, za to všechno, čím si procházím. Všichni teď říkají Karel a korona. Aha, a když po mně plival z jakéhokoliv důvodu… Třeba, že jsem nešel do jeho show nebo něco, tak bylo úplně v pohodě, že ze mě udělal debila, nadával mi, vysmíval se. Ale pokaždé se lidi dívají na mě, co řeknu já. Mám se z toho pos…? Chápu zranění, chápu nemoc. Je mi líto, jestli je jeho rodina nakažena. Ale já mám zápasit s ním, můj spor je s ním, ne s jeho rodinou.“

Rozumím. Ptám se na to, jestli není dostatečným důkazem, že je nemocný i zbytek rodiny?

„Ale o co jde, že chci vidět ten pitomej test? Je to jen vystavený test, o nic nejde. Na tom není nic urážlivého, nic špatného.“

Dobře. Pořadatelem vašeho zápasu je organizace Oktagon MMA. Požádal jste promotéry o to, aby soupeř něco takového předložil?

„Nevěřím tomu, že Ondra (Novotný, promotér Oktagon MMA) nějaký test viděl.“

Ale takový požadavek jste oficiálně v rámci dalšího vyjednávání ohledně souboje tedy nevznesl.

„Ale vždyť tu nejde o ně. Jde o mě a Vémolu. Mně nejde o Ondru, organizaci… Jen chci vidět, že má tu blbou koronu. Nic víc. Neřešil jsem to přes Ondru Novotného, protože jsem chtěl, aby to bylo jenom mezi mnou a jím. Jde tu o mě. Ať to pošle jenom mně, ať už je výsledek takový nebo onaký, je to mezi mnou a jím. Nepotřebuji jej urážet a dělat z něj debila. Nikdy jsem nevyhrožoval, že mu urvu hlavu. Stejně tak nechodím v noci po klubech, po Golfáči (Goldfingers Prague). Já trénuju, připravuju se.“

A víte jistě, že Vémola žije nočním životem v klubech? Nejsou to jen pomluvy?

„Ano, vím jistě, že to tak bylo. To není žádná pomluva. Ale to už řešit nechci, chci jen vidět ten blbej test.“