Kincla čeká složitá volba: Není podstatné proti komu, ale jestli vůbec

Velká odveta Patrika Kincla s Karlosem Vémolou je v nedohlednu. I český Terminátor je jen člověk a už několikátý den tak leží se silným zánětem v nemocnici. Jeho nástup do klece 30. prosince je nemožný. Hlavní tahák pro turnaj Oktagon 38 v O2 areně je tím pádem mimo hru a všichni nyní čekají, jakého dostane šampion střední váhy náhradního soupeře. Hlavní otázka však zní: vyplatí se mu vůbec do boje nastupovat?

Sotva se uveřejnilo, že je Karlos Vémola nemocný, našlo se hned mnoho pochybovačů, kteří jeho zdravotní stav zlehčovali. Takové chování je nevhodné, nebo minimálně zbytečné. Proč? Nic to nezmění na tom, že velká odveta 30. prosince v O2 areně nebude.

Zajímavé naopak je, co bude dál. Hned se začalo spekulovat o možném náhradním soupeři pro Kincla. Hodně se skloňovalo jméno Vémolova posledního protivníka, Srba Aleksandara Iliče alias Jokera. Ten však měl od zápasu s českým gladiátorem dvě další bitvy (výhra v MMA, prohra v boxu) a tak bude zbytek roku odpočívat.

Uvažovat o soupeři s českým jménem moc nemá smysl. Přímo pod šampionem je v žebříčku Karlos Vémola, pak Francouz Alex Lohoré, Slovák Samuel Krištofič (oba už Kincl porazil), pod nimi je Zdeněk Polívka (15. října jej porazil Krištofič) a pětici jmen nejblíž šampionovi uzavírá Matěj Peňáz, který už má na turnaji dohodnutý jiný zápas (soupeř zatím neuveden).

Organizace Oktagon by tak musela pro Kincla hledat spíše bojovníka mimo československé hranice. A nejspíš tedy někoho, kdo by mu byl blízko ve světovém žebříčku. Líp se přitom vždy domlouvají bijci z Evropy či východu. Nad Kinclem (jenž je například podle serveru Tapology na 92. místě střední divize) jsou Rusové Michajl Ragozin nebo Husejn Kušagov. Pod ním například Chalid Murtazalijev nebo Brit Tom Breese.

Kincl čeká na odvetu: Vémola českému MMA škodí. Lohorého chci porazit dřív Video se připravuje ...

Nicméně vyplatilo by se vůbec českému šampionovi nastupovat do boje s někým jiným než právě s Vémolou? Ne.

Samozřejmě nevíme, jaký kontrakt má Kincl s organizací, a jestli tak může souboj odmítnout. Ale důvody by k tomu měl. Celou dobu přípravy se chystal na souboj s jasným soupeřem, skvělým zemařem. Málokdo se dokáže Vémolovu stylu přiblížit. Nastupovat proti někomu jinému, než na koho se ladila příprava, je vždy riskantní.

Kincl má navíc před sebou účast v novém projektu Tipsport Gamechanger, kde se má probojovávat pyramidou zápasů ve velterové divizi, tedy ve váze nižší, než v jaké měla být velká odveta, takže by se už mohl spíše začít přizpůsobovat této kategorii.

Otázkou ale také je, zda nebude chtít spíše co nejdříve odvetu s Vémolou. Dejme tomu, že ten by se mohl dát z kraje roku do pořádku. Pak bude Kincl vystaven těžké volbě: zvolí si cestu Tipsport Gamechangerem, kde může jako absolutní vítěz vydělat 300 000 eur (7,3 milionu korun), nebo odvetu, na kterou čeká přes čtyři roky a stejně tak dlouho ji chce vidět většina českých fanoušků? Nebude to snadné rozhodování.