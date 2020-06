Spravedlnost pro George ve fotbale nevadí. Ale vlčí máky, to je síla | iSport.cz

Ve Spojených státech zemřel za smutných okolností George Floyd, muž tmavé pleti. Za mořem, a už nejenom tam, je z toho pořádně divoko. Z věci se stalo výsostné politikum, které může promluvit i do výsledku prezidentských voleb – tak, nebo opačně. Ale to nepatří do sportu.

Co tam už patří, je chování některých fotbalistů. Těch, kteří zejména v bundeslize, ale taky třeba v Maďarsku (bylo by toho víc, kdyby se hrálo), vyjadřují po vstřelení branky svou podporu protestujícím za oceánem. „Spravedlnost pro George,“ stojí tam nejčastěji. Přitom předpis FIFA mluví o tom, že podobné postoje na stadiony nepatří.

V tom předpisu totiž stojí: „Zakazují se používat gesta, slova, předměty či jiné prostředky k přenosu jakékoliv zprávy, která nesouvisí se sportovní událostí, obzvlášť zprávy politického, ideologického, náboženského, urážlivého či provokativního charakteru“.

Národní fotbalové asociace proto dle dosavadní praxe zahájily disciplinární řízení. Jenže FIFA je vyzvala, aby od nich upustily. „S ohledem na okolnosti případu George Floyda chápeme obavy a starosti mnoha fotbalistů. Pořadatelé soutěží musí hlídat dodržování pravidel, ale měli by použít zdravý rozum a vzít do úvahy všechny okolnosti,“ píše FIFA.

Já naprosto souhlasím. Proč by třeba dortmundský Jadon Sancho nemohl po gólu dát najevo, co si myslí o zabití George Floyda. Ať už je to (skoro) cokoli.

Ale hned se ptám, kde byl zdravý rozum…

…když fotbalové asociace Anglie, Skotska, Walesu a Severního Irska před lety platily pokutu za připnuté vlčí máky, jimiž uctily památku Dne válečných veteránů? Bála se snad FIFA, že se urazí Německo za připomenutí, že kromě druhé zavinilo i tu první světovou?

…když Barcelona dostala opakovaně pokutu za to, že se v hledišti objevily vlajky podporující odtržení Katalánska od Španělska?

…když Legie Varšava platila za choreo svých fanoušků, kteří na den Varšavského povstání vyvěsili obří transparent s nacistou držícím pistoli u hlavy malého polského chlapce? Trochu drsné možná, ale historicky věrné.

A bylo by toho víc. Řeknete, že se to nedá srovnávat? Nevidím důvod, proč by ne. Všechno je to politika, i když ty vlčí máky dokonce snad ani ne.

A na druhou stranu, když se trestá výše uvedené, proč se přejde…

…když se v době vrcholící migrace do Evropy, která zásadně dělila společnost a vyšponovala napětí k maximu, objevovala na fotbalových stadionech, zase především v Německu, chorea „Welcome refugees“?

…když Real Madrid vyběhl na trávník s triky na podporu „uprchlíků“ a Cristiano Ronaldo dokonce vedl za ruku onoho malého syrského chlapce, kterého (a jeho otce) podkopla ve známé kauze maďarská reportérka?

To je přece taky politika, výsostná. Pro upřesnění, já bych netrestal ani to, byť s tím myšlenkově nesouzním. Ale princip má být jeden.

Neplatí to vždy, mám ovšem takový pocit, že „větší pochopení“ má FIFA pro takové politické přešlapy do fotbalu, které vyhovují dnešním progresivním, moderním, pokrokovým trendům. Ty přívlastky si dejte do uvozovek.

Ono totiž zavdat si s hlídači zmíněných trendů, to se nevyplácí.