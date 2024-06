Soud s Peltou trvá už sedm let a pořád není konec. Chceme to?

KOMENTÁŘ ONDŘEJE ŠKVORA | Zatím stále nevíme, zda je Miroslav Pelta v dotační kauze vinen. Městský soud už dvakrát řekl Ano, vrchní soud dvakrát jeho verdikt zrušil. Naposledy se skoro zdálo, že si myslí Ne, ale to sem nepatří. To nechme zase jenom na soudech. Co bychom my, laici, ovšem komentovat mohli, je délka procesu.

Od zatčení tehdejšího předsedy fotbalu až do druhého verdiktu vrchního soudu uplynulo 7 let, 1 měsíc a 3 dny. Přitom pozor, jedna větev případu se vrací k opětovnému projednání a naprosto reálný odhad je, že poroste ještě rok, třeba i dva. To je velmi významná část života každého člověka.

Vyprávět může bývalá politička Vlasta Parkanová, kterou paragrafy škrtily od roku 2012 do roku 2021, než ji osvobodily. Jestli chcete někteří naštvat, tak to platí také o Čapím hnízdě, ať už to nakonec dopadne jakkoli.

Proto obžalování často mluví o teroru, dopadech na rodinu. Kdekdo se asi škodolibě usměje, u Pelty zřejmě tuplem, a pomyslí, že „to má za to.“ Sice tedy neví přesně za co, ale je to přece Pelta. Jenže tady nejde měřit touhle Mírou, podobné kleště mohou sevřít asi každého. A zrovna v tomto případě na předlouhých sedm let zmáčkly i trojici Jansta, Boháč, Bříza.

Znovu laický pocit: Že to zrovna u těchto tří mohlo proběhnout rychleji, si uvědomíte, když vrchní soudce ve svém usnesení v podstatě zopakuje, co oni a jejich právníci říkali ještě před tím, než soud vůbec začal…

Proč to tedy tak dlouho trvá? V Peltově kauze začal soud plné tři roky po zatčení, to je neúměrně dlouhé přípravné řízení. Soudkyně Lenka Cihlářová nejdřív poctivě vyslýchala stovku svědků, to je v pořádku, ale ve svém druhém verdiktu nezohlednila právní názor nadřízeného soudu - to je další zdržení. U linky neinvestičních dotací v této kauze snad platí i mimořádná urputnost státního zástupce Ondřeje Trčky a jeho opakované odvolání.

V součtu je z toho více než sedm let plus prodloužení. Jestli chcete někteří zase naštvat, možná ještě víc než u Čapího hnízda, můžeme do příběhu zapojit ještě jeden pojem: amnestie Václava Klause. Ta (ve zkratce) zastavovala ta trestní stíhání, která běžela od zahájení více než osm let. Myslím, že ji všichni obžalovaní z této kauzy skrze svou vlastní zkušenost nyní chápou mnohem víc.

Soudní příběh Pelty a Kratochvílové jednou skončí. Ale nemělo by to trvat už dlouho.

P.S.: Úplně jiný příběh, který nesouvisí s délkou řízení. Týká se médií. O čem nejvíce po provalení odposlechů při neznalosti věci psala, protože to bylo nejvíce atraktivní? O bytu na Senovážném náměstí a voucheru na Seychely. Přitom zrovna tuhle linku každý se ze soudů, celkem už třikrát, odmítl vzít jako nelegální. Pozor na lákavé příběhy, které míjejí realitu.