Čech je u zahraniční invaze Oktagonu: Německo ne! Anglie bez Vondráčkové

Oktagon se stává evropskou organizací. Po Česku, Slovensku a Německu nyní míří také do Anglie, kde se přes víkend pokusí o dobrý vstupní dojem. Jednou z tváří expanze je i tuzemský MMA zápasník Zdeněk Polívka, který zažil rovněž premiéru za německými hranicemi. Před domácími příznivci dokonce nebojoval od února loňského roku.

„Myslím si, že v Anglii budou skvělí fanoušci, MMA už určitě mají v merku. Samozřejmě si tam nejedu dělat kámoše, nemyslím si naivně, že budou fandit mně. Spíš budu jako výsadkář na nepřátelském terénu,“ usmívá se pětadvacetiletý bijec s přezdívkou Gameover.

Zahraniční misi přijal poté, co Chadwickovi odpadl původní soupeř Radoslav Úškrt ze Slovenska. Pro Čecha je to další příležitost ukázat se cizímu publiku. Na Německo nicméně nevzpomíná v nejlepším. Ještě donedávna byl pětadvacetiletý talent považovaný za možného budoucího uchazeče o titul střední váhy, jenže po dvou porážkách v řadě klesl na 10. místo žebříčku.

„V posledních třech zápasech to bylo docela znát, Německo mi upřímně nesedlo ani atmosférou, vůbec ničím. Tam jsem si docela pokazil bilanci a nějak už nemám chuť se tam vracet, to se přiznám,“ neskrývá rodák z Nymburka. „Kdyby tento zápas dopadl dobře a rychle, hned bych si řekl o Ostravu (9. prosince), abych se konečně po téměř dvou letech vrátil domů.“

Zápasit v zahraničí se pro místní borce jeví dvousečně. Ano, otevírá se jim nový trh, marketingové možnosti. Jenže pokud neovládají řeč natolik, aby se zvládli prodat, jsou jen jedním z řady zápasníků. Zároveň se vystavují diskomfortu, postrádají podporu, znalost zázemí.

Ani v Anglii se Polívka nemůže spolehnout na fandění svých blízkých. „Z rodiny ani známých bohužel nedorazí nikdo. Moje přítelkyně má dost práce, ta nebude moct. Ale pár Čechů mi psalo, že tam budou a že tam dokonce i letí, takže budou držet palce. To mě potěšilo,“ cení si ranař s bilancí 8:7.

V AO Areně, která je s běžnou kapacitou 21 tisíc diváků největší krytou halou na Ostrovech, Čecha navíc nečeká snadná výzva. Postaví se mu „Řezník“ a veterán světových organizací Bellator nebo Cage Warriors. Osmatřicetiletý Chadwick předem avizoval, že bez ohledu na výsledek v Manchesteru ohlásí konec své bohaté kariéry, v níž dosud nasbíral 28 výher, 18 porážek a jednu remízu.

„Má to dvě strany mince. Buď už je hlavou jinde, jde si to tam naposledy začárkovat, anebo naopak tam nechá úplně všechno a bude chtít vyhrát,“ je si vědom Polívka. „Přiznám se, že jsem o něm nic nezjišťoval. Je nebezpečný spíše na zemi, má tam nejvíce ukončení. Potřebuju zpátky na vítěznou vlnu, takže si myslím, že to bude zajímavý střet. Lákalo mě na tom i to, že Oktagon je poprvé v Anglii.“

Polívka potřebuje napravit své skóre a znovu se přihlásit o zvučnější jména v divizi. Z posledních čtyř zápasů si připsal tři porážky, kdy ovšem padl s ostřílenými mazáky jako Alex Lohoré nebo Samuel „Pirát“ Krištofič. Nejvíc ho může mrzet neúspěch s Hojatem Khajevandem z června tohoto roku. Přesto se nebál do dalšího duelu vstoupit tři týdny od chvíle, kdy obdržel nabídku.

„Vzal jsem to takhle na short notice, protože jsem se cítil v dobré kondici. Když nabídka přišla, bral jsem to jako hezkou výzvu, takže jsem se v těch třech týdnech dal ostře do tréninků. Už se mi nechtělo čekat, i když jsem se původně připravoval na prosinec. Byla to fajn náhoda a shoda okolností, že jsem mohl vzít zápas už teď,“ vysvětluje bojovník, který měl náročné dospívání. Pochází totiž z devíti dětí, byl obětí šikany a otec mu zemřel na Alzheimerovu chorobu.

V nejbližším boji by Polívka rád naplno prodal svou přípravu v Gorila MMA, kam přestoupil letos v únoru ze svého domovského gymu v Říčanech.