Vysoká hra litvínovských patriotů. Ale chybovali už jiní

Viktor Hübl překonal v bodový rekord Ivana Hlinky a litvínovský stadion nesoucí jeho jméno zase jednou prodchnul duch tohoto vynikajícího hokejisty a trenéra. Byl to příjemný záchvěv a je správné si velké osobnosti připomínat. Ale lamentovat, jak za nich bývalo báječně a teď to nestojí za starou šlajfku, to k ničemu nevede.

Z města mezi obří chemičkou a úpatím Krušných hor vyšly zástupy hrdinů. Šířili jeho slávu po světě, vozili medaile z velkých turnajů. Martin Ručinský a Jiří Šlégr pak dokázali to, co se ani Hlinkovi v Litvínově nepovedlo, a pomohli mu vybojovat historický titul. Pár velikánů se chopilo rolí trenérů a manažerů. Dopadli většinou neslavně. I proto, že jiní jim za jejich dobrotu pokropili záda.

Jen z lásky k rodnému komínu a oprašování minulosti a se věčně žít nedá. To kdysi přivedlo k branám pekla brněnskou Kometu, podívejte, kam dospělo Kladno nebo kolik úsilí stálo srdcaře z Českých Budějovic, aby vrátili hokej mezi elitu. I vždycky tak domácké litvínovské prostředí zatuchlo a majitelé Vervy se rozhodli vyvětrat. Do vedení dosadili nezatížené lidi v čele s Pavlem Hynkem, který přišel jako sportovní ředitel a pak povýšil i na generála.

Místní patrioti se začali cítit jako starousedlíci, které vystěhovali z domova. Na Hlinkův stadion chodili denně odmalička a po letech se tam vraceli. Za klub by položili život, což si o lidech zvenčí nemyslí. Rozjeli svoji velkou hru. Je jen dobře, že jim záleží na tom, kam klub směřuje. Zároveň ale budí dojem, že se jim dovnitř tolik nechce. Už proto, že tady jsme my a tam jsou oni. Ještě tak se podívat na zápas a pak ho probrat. Ale covidová doba však přináší i další nepříjemnosti, než zavřený VIP. A obcházet opatření jako Jiří Šlégr při tajné schůzce v Teplicích, by asi nešlo. Nezbývá, než si postěžovat, že mě tam nepustí. Nebo že to někdo říkal.

Verva po těžkém rozjezdu vystoupala výš, než kam se v předchozích třech letech podívala. Litvínovským velikánům se nemusí líbit, jak to cizácká garnitura vede a kdo k ní patří. Nicméně oni hokej v Litvínově neplatí. Tedy nerozhodují. Nejsou jako Libor Zábranský, který vytáhl vlastní peníze, další sehnal, postavil brněnský hokej do latě a vrátil mu zašlou slávu a hrdost.

Nové vedení společnosti Orlen zavedlo důsledné kontroly finančních toků a informací, což se některým lidem taky nezdá. Nejpatrnější byl však průvan v kabině. Smetl i Michala Trávníčka. Dlouholetý kapitán má pořád hodně fanoušků, s Litvínovem spojil téměř celou svoji kariéru. Už méně se ví, že rozejít se s ním chtělo už předchozí vedení. Nešlo přitom jen o výkonnost, ale o to, jak působí v mužstvu stárnoucí lídr, který se těžko smiřuje se svým odcházením.

I ti, kdo před pár lety tvrdili, jak je na tom litvínovská mládež mizerně, volají po větším zapojení odchovanců. To se celkem daří, byť špičková jakost chybí. Kolik se jich dá najít na soupiskách z posledních juniorských šampionátů? Kritian Reichel, Myšák, možná původně ústecký Baranek… A ti jsou pryč. Ano, těžko si lze představit Vervu bez Hübla s Lukešem. Co nastane, až skončí nebo odejdou. Jenže za tenhle stav nemůže Pavel Hynek a jeho suita, nýbrž ti, co to dělali před ním.

