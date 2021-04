Z otráveného Vrány může být dravec. Yzerman takhle budoval už v Tampě

Jakub Vrána by se po výměně do Detroitu měl dočkat většího prostoru • Profimedia.cz

Vránův příchod je po delší době prvním velkým trejdem zralého hráče, do nějž se tým z Hockeytownu pustil. Pro českého ostřelovače znamená výměna vysvobození. Detroit získal stejně produktivního hráče jako je Mantha, který však má hlad předvést, že je ještě lepší. Jen k tomu potřebuje dostat odpovídající prostor a čas. A Red Wings na levé straně místo mají. Po zranění Tylera Bertuzziho se Jevgenij Svječnikov v elitní jednotce úplně neosvědčil, ve druhé lajně zaskakoval dokonce obránce Alex Biega.

Detroitský kouč Jeff Blashill se na Vránu vyptával u obránce Filipa Hronka. Zajímal se i o jeho chování. Dostal ty nejlepší reference. Ve Washingtonu vypadal otráveně. Jeho 11 branek a 25 bodů přesto na prvenství v hitparádě Red Wings bohatě stačí. Může si věřit na patnáct, klidně ještě dvacet gólů. Pravda, k nim přibalí třeba taky dvacet minusových bodů. Ale konečně se rýsuje šance, na jakou tolik let marně čekal. Může v sobě zase probudit dravce.

Z titulků v zámořských médiích po výměně křičelo nejvíc Manthovo jméno. Čísly i typově je podobné křídlo jako Vrána, jen rozdá o malinko víc hitů a zblokuje víc střel. Z katakomb NHL přichází do týmu s nejvyššími ambicemi, takže mu nemusí vadit, že ho šednoucí snajpr Alexandr Ovečkin obere o pár minut na ledě tím, jak si protahuje střídání. Capitals nehledí daleko dopředu, po dvou selháních v prvním kole play off chtějí okamžitý úspěch. Do jejich plánu Mantha zapadá.

Loni v listopadu podepsal s Detroitem čtyřletou smlouvu, proto jeho výměna překvapila. Klub si z jeho gáže započítá do platového stropu 5,7 milionu dolarů. Vrána si v tomto ročníku vydělá 3,3 milionu a s Pánikem dohromady stojí jen o něco víc než Mantha. Moc nevadí, že po sezoně se Vrána stane volným hráčem s omezením. Za současných podmínek se dá jeho hodnota odhadnout na částku kolem šesti milionů ročně. Detroit za stejné peníze pořídí mladší a lepší zboží.

Mužstvo se za posledních osm let v play off vydrápalo nejdál do prvního kola, v předchozích čtyřech letech ve vyřazovacích bojích chybělo. Tým prochází přestavbou, pravidelně zařazuje hráče z draftu. Jiní se na NHL teprve připravují. Jako německý bek Moritz Seider nebo švédské hvězdičky Lucas Raymond a Jonathan Berggren, sedmý hráč bodování elitní soutěže. Do dvou, tří let by se Red Wings mohli vrátit do play off.

Yzerman takhle začínal budovat kádr už v Tampě. I tehdy podnikl nečekaný tah, někdejší trojku draftu Jonathana Drouina poslal do Montrealu za obránce Michaila Sergačova. Vyplatilo se. Plody už sklízeli jiní, nicméně Vránův příchod do Detroitu může proces obrody urychlit. Dostane skvělou šanci v týmu, který jde nahoru. Pokud vedle sebe bude mít dobré spoluhráče a osvědčí se, porostou i jeho čísla. V první lajně vedle Dylana Larkina a Filipa Zadiny se z něj může stát jeden z lídrů nově se probouzejícího obra.

