Hvězdy spolu? Zatím pohádka o Budulínkovi. Pod tlakem je NHL

Účast v Miláně 2026 mají zakotvenou v CBA. Jenže to měli už dvakrát. Při posledním vyjednávání o nové dohodě s vlastníky udělali hokejisté dost ústupků, jenže k čemu taková vstřícnost, když o olympiádu zase přišli. Někteří jezdí na mistrovství světa, ale jiní se nedostanou ani tam. Není divu, že jsou hráči nedůvěřiví a nedočkaví.

Téma Světového poháru se čas od času vynoří, ale záhy se opět zavře voda. Plán vidět všechny superstars na jednom místě v dresech národních týmů zůstává utopií. Postavit největší machry v oboru do jedné lajny je sen splnitelný leda tak v hokejové fantasy nebo virtuální hře.

Pro hráčskou asociaci NHL se stal i pod vlivem zkušeností z posledních let návrat turnaje nejlepších prioritou. Ale stále zůstává jen u proklamací. Jeden z ligových bossů Bill Daly nedávno slíbil v podstatě totéž, co zaznělo už před rokem. K tomu dodal, že v příštích letech by se měl World Cup pravidelně střídat s olympiádou. Jeho slova vybuchla jak těžký granát, všichni zbystřili. Co v tom případě bude s mistrovstvím světa? Nepůjde do kopru?

Už poslední šampionát v Rize a Tampere byl z hlediska hráčského obsazení béčkovým bijákem. Pravidelné přehlídky hokejové supertřídy uprostřed rozehrané sezony by pro něj znamenaly další těžký úder. Jenže řeči se vedou a voda teče. Dalyho slova se jeví zatím jako plácnutí, předvolební slib nespokojenému davu, pohádka o Budulínkovi pro klidný spánek.

NHL se potřebuje prodávat do světa, ale k protějškům se někdy chová nadřazeně. Věří v sílu peněz, žije v mylné představě, že zaplatí pár milionů a všichni začnou metat kozelce. Jenže tak to není. Jednu skupinu Světového pohár chtěla původně mít v Evropě. Narazila však na to, že nikdo z kontinentu nechce v soutěžích Rusy a že možná i s nimi by byla honička pokrýt náklady.

Majitelé klubů NHL se už takhle vzpírali, když se soutěž měla v únoru přerušit v olympijských letech. Což teprve, kdyby se zastavila každý druhý rok. Otázkou je, jak by se k němu stavěli každoročně majitelé klubů NHL. IIHF se proti termínu v rozehrané sezoně postavila proto, že by to mohlo ohrozit existenci šampionátu, který živí celý světový hokej. Má jisté páky, jak se tomu postavit, třetinu osazenstva NHL tvoří Evropané a mistrovství světa je pevně zaneseno v kalendáři. Tak nic řešit nemusí, pod tlakem je zámořská liga. Zavázala se pouštět hokejisty na olympiádu a už dvakrát požadavek nedodržela. McDavid a Draisaitl proti sobě, bratři Tkachukové spolu? Zatím to vypadá, že nejdřív za tři roky v Itálii.