Kdo tvrdí, že sport stojí mimo politiku, je buď slepý, hluchý, nebo pokrytec. Politika se prolíná všemi vrstvami života. Nejvíc tam, odkud se nejhlasitěji ozývá, že sport a politika se nemají směšovat. V Rusku byl sport nástrojem ideologie a propagandy vždycky. Za Stalina, Brežněva jako za Putina. Kdo však tohle vysloví nahlas, je vydáván za blázna. Jako Dominik Hašek, který má k ruské válce na Ukrajině jednoznačný názor a za netečnost kritizuje Ovečkina i NHL.

Sport byl a zůstává mocnou silou. Velké sportovní osobnosti jsou schopny díky své autoritě ovlivňovat smýšlení lidí. Politikům jejich popularita pomáhá získávat body a prosazovat cíle. Přemožitel Waynea Gretzkyho je nejpopulárnějším ruským hokejistou a jednou z tváří, která prodává NHL a hru jako takovou. Ale nechal se vtáhnout do politických hrátek. Stal se Ovečkinem toho, jemuž říká můj prezident.

Po prvním ruském záboru Krymu založil hnutí Putin Team, aby tři roky po invazi pomohl ke znovuzvolení Vladimira Putina. Svůj postoj k němu neskrýval. Zahráli si spolu hokej, má k němu blízko. Ve stejném roce dostal od Putina ke sňatku s Nastasií Šubskou jako svatební dar čajový servis. Jisté pouto váže Ovečkina taky k Donaldu Trumpovi. Americký prezident ho s manželkou koncem minulého roku měl pozvat do své vily.

Komentář pokračuje pod grafikou.

Trump má ale jiné zájmy a snažil se do nich vtáhnout Gretzkyho, když ho troufale vyzval, ať kandiduje na guvernéra, až se Kanada připojí ke Spojeným státům. Ovečkin celé roky využíval své jméno k podpoře Vladimira Putina. Když zahájil agresi na Ukrajině, prohlásil, že ho politika nezajímá. Hraje hokej a chce mít od takových věcí pokoj. NHL taky.

Ovečkin ligu skvěle prodává. Tak pevně spjatý, s tak skvělým hráčem jako Capitals s Ovečkinem, je v současné NHL jen Pittsburgh se Sidneym Crosbym, jeho umírněnějším souputníkem a rivalem. Fenomenální hokejista se stal značkou, která přesáhla hranice hokeje a sportu jako takového. Má vliv srovnatelný s vlivem Cristiana Ronalda nebo LeBrona Jamese. Přitom nenosí masku hvězdy, která nevnímá, co se děje mimo arény.

Má rád pivo a jídla, z nichž by se výživoví poradci osypali. Pro někoho je ztělesněním široké ruské duše. Pro jiné symbolem ruské proradnosti. O Ovečkinovi se říká, že je zvyklý hrát vabank nejen v hokeji. Ale možná má jako Rus historicky zakódováno, že osud se může snadno a rychle obrátit. Bez ohledu, o koho jde, jak se jmenuje, co umí a co dokázal.

Wayne Gretzky se narodil v Kanadě, ale po dokončení mise Ovečkinovy mise GR8 řekl, že je rád, že jeho rekord překonal Rus, protože jeho dědeček byl taky Rus. Možná se přeslechli, možná se přeřekl. Třeba se chtěl zavděčit. Nejslavnější hokejový táta Walter Gretzky rád zdůrazňoval, že jeho otec byl Bělorus. Grodno u litevských hranic, odkud emigroval, patřilo Polsku. V historickém zeměpise má největší hráč všech dob možná trochu hokej. Jeho vizáž i příjmení - původně Greckij - můžou odkazovat na jiné kořeny. Co když jeho předkové přišli z Řecka? Na tom už nesejde.