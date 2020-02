Vyhodit Jílka nestačí. Ve Spartě musí přijít převrat k modernímu fotbalu | iSport.cz

Tak je to tu zase. Chvíle naděje, že teď už to fakt půjde. Pak soutěžní střet, tvrdé vystřízlivění a léčba novým trenérem. Potíž je však v tom, že on sám nic nezmůže. Na Spartě musí z gruntu změnit myšlení. Odshora až dolů. Musí jít po proudu moderního fotbalu a ne proti němu jak doposud.