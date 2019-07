Návraty Martina Réwaye? Musí snídat, obědvat a večer hokej | iSport.cz

Důvodů, proč by Réwayův návrat do profesionálního hokeje nemusel dopadnout je víc, než že všechno klapne. Klíčová věc, tu nemohl nijak ovlivnit, rok nehrál hokej kvůli problémům se srdcem. Když dostal smlouvu s Montrealem, postihly ho vážné zdravotní trable. Pech. Oslabené tělo další sezonu návrat nezvládlo. A ani tu další.

Před rokem mu chtěl dát šanci Hradec Králové, pakoval se před startem extraligy a dvakrát nastoupil za Dolný Kubín ve třetí nejvyšší soutěži na Slovensku, desetkrát ve druhé švédské lize. Za tři roky odehrál 35 zápasů, vystřídal čtyři týmy. Na jeho skvostný bekhend už jste zapomněli. Záblesky hokejové geniality jsou už zaprášené.

Bude extrémně bolet, aby se k nim, dříve výjimečný hráč, prokousal. Musí být sám smířený, že hokej je potřeba snídat, obědvat i večeřet. V minulosti právě tohle absolutně nezvládal a kvůli svým průšvihům s životosprávou získal pověst nezničitelného flamendra. Zvládne být zodpovědnější a zakousnutý do hokeje teď? Pokud ne, začne si hledat novou práci.

Na rovinu, musí vědět, že co ostatním projde, jemu ne. Tak si to svými starými maléry zkrátka sám nastavil. Optika, kterou ho veřejnost posuzuje, bude přísná. Pokud ho někdo uvidí s malým pivem, nebo že má k večeři smažák, hned se z toho stane téma. Jeho jedinou cestou zpátky je, že se změní na hokejového mnicha. Led, hokejka, puk, branka a po večerech motlitby.

Hradec byl rok zpátky taky nachystaný bývalou hvězdu oživit, sportovní manažer Jaroslav Bednář Réwayovi věřil. Nakonec kabina měla legraci z toho, jestli přijde na další trénink, nebo ne. S jakým zdravotním problémem asi dorazí? Další výmluva? Neudržitelný stav nakonec vyústil v konec testu, aniž by slovenský útočník pořádnou zkouškou prošel. Sám říkal, že ho limitovaly znovu zdravotní problémy se svalem. Hradec věc komentovat radši moc nechtěl. Dobrodružství skončilo.

Důležité ovšem je, že Mountfield pro Réwaye nebyl ideální rozjezdovou destinací. Před rokem se začal budovat hodně rychlý tým, kde se od první chvíle věřilo v tvrdou přípravu, vynikající kondici a dobrý pohyb. Trenér Tomáš Martinec sice akceptoval, že ne každý musí dosahovat na bruslích rychlosti blesku, třeba Tomáš Vincour nebo Radek Smoleňák se sprintery nikdy nestanou. Ale místo toho od nich čekal výjimečnost v jiné oblasti. Splnili ji, dávali góly, táhli tým. Réway výjimečnost neukázal.

Kladno je v tomhle směru lepší stanice. Rytíři po postupu z 1. ligy potřebují hlavně hokejovou kvalitu. Réway s cejchem průšviháře? Pro klub není riziko ho zkusit. Při nejhorším to nepůjde, žádné drama. Pokud se ale hráč ukáže připravený, vydrží odehrát víc zápasů po sobě, předvede zápal pro hokej, šanci dostane.

A pokud se tak stane, bude z Réwaye hráč, na kterého v kladenském dresu budu zvědavý nejvíc. Na Jaromíra Jágra jsem nezapomněl, ale tam tušíte, co přijde. Navzdory věku i kilům občas vytasí geniální věc, protože on je číslo 68. Někdy si všimnete jeho rychlostního handicapu, ale ve výsledku bude na extraligu připravený, i když to zní na 47 let neuvěřitelně.

Ale Martin Réway? Nevíte. Před třemi roky bych ve stejné situaci čekal, jak mladého bouřliváka srovná právě Jágr, navíc že k němu do útoku perfektně zapadne. Jenže teď? Nejste si jisti, co Réway ještě umí. Největším otazníkem je jeho vůle. Dovede jít přes bolest, přestat jet jenom na talent? Pokud ano, může si nechat na dres napsat Mr. Comeback.

Na druhou stranu mi ale pořád zní v hlavě věta Vladimíra Vůjtka, který ho trénoval ve slovenské reprezentaci: „Martin se nedá změnit. Jde jen o to, jestli jeho budoucí výkony zastíní manýry a privilegia. A samozřejmě jestli mu to trenéři budou tolerovat.“ Z toho totiž mrazí.