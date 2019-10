Na pos... spadne i záchod. Pardubice ale nesmí fňukat, tabulka po sezoně je fér | iSport.cz

Víte, jak se to říká. Na pos... spadne i toaleta. Na Pardubice tohle platí stoprocentně. Když už máte pocit, že se z nějakých problémů vyhrabaly, přijdou další. A pak zase. Táhne se to už několik let. Po výměně trenéra prošly sérií zápasů proti extraligové špičce, porazily Liberec a Třinec, bod sebraly Spartě. Ale teď před cestou do Varů tým ochromila střevní viróza, do akce museli junioři. Tělo dostane facku, hráči se z toho budou chvíli hrabat. Co jinde odtrénují, tady stráví v dostřelu toalety.