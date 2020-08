Dlouhá Dědkova Doba v Dynamu začíná s „D“ na Dresu

To šlo takhle logo Dallasu, vrazilo do loga Calgary a je z toho Dynamo. „D“ je tam proto, že zůstává Dušan Salfický? Nebo kvůli majiteli Dědkovi? Otočte zubatou část dolů a vypadá to jako duch ze hry Pac-Man... Posměšků kolem nového loga se vyrojilo prakticky hned po zveřejnění dost. Klub si o nálož řekl sám. Dopředu své fanoušky nevaroval, nevysvětloval jim změnu, ale novou identitu představil hodně specifickým způsobem. Nelámal si hlavu s tradicí, popravil koně.

S hodně odmítavými reakcemi klub musel počítat. Na logo nebo dres jsou fanoušci hodně hákliví všude na světě. Jeho podobu řeší. A klasicky, ozve se spíš ten, komu se provedení nelíbí. Kdo je spokojený, dá na sociální síti like, komu je to jedno, pokrčí rameny a jde dál. A tohle nebyla změna, že by se ve starém logu přičísla hříva koně. Je to stejně radikální řez jako sebrat fotbalové Spartě rudou, Slavii hvězdu, Real Madrid přetřít na zelenou.

Má logiku, že chtělo Dynamo logo zjednodušit. Nejlepší symbol je vždycky ten snadno zapamatovatelný, které vám zvládne nakreslit i dítě. To se o tom starém říct nedá. Navíc, žerty stranou, písmeno „D“ bude opravdu „D“obře vypadat v království nového majitele Petra Dědka. Symbolika pro jeho obchodní partnery je jasná. Tady vládne on. Je to jeho klub, ve kterém si může dělat, co chce. Tak to udělal.

Výhodu má v jedné věci. Dovede pracovat s lidmi, ví, co má říct a kdy. Umí použít média, aby zatlačil na svoje případně oponenty a dosáhl svého. A po vstupu do klubu, kdy ho pomohl zachránit v extralize, mu dav zobe z ruky. Takže i když se chvíli bude brblat, nakonec všichni stejně mávnou rukou, že Petr Dědek prostě může. Rozhodně na něj nikdo kvůli logu nebude pořvávat. Má takovou pozici, že i kdyby (jak říká text jedné písně) po setmění nakreslil na zeď přirození, tak mu pořád hodně lidí zatleská.

Možná šlo s nástupem písmene „D“ být opatrnější. Udělat ho nejdřív jako alternativní logo na třetí sadě dresů a postupně ho při úspěšných sezonách víc a víc využívat. A taky modifikovat, třeba časem přijít na to, že se do něj kůň nějak přeci jen dá napasovat. Ale velkým výstřelem Dynamo pomalý nástup zamítlo. V téhle chvíli má „D“ jeden zásadní problém, které někdy nová loga mají, viz to české hokejové reprezentace. Běžný konzument v něm nevidí geniální grafikův záměr a skryté symboly. Musí se mu vysvětlit, což je špatně. U národního dresu jde třeba o oko, které není s ječným zrnem, nýbrž má být tvarem ostrova Štvanice. V Pardubicích zase autor musí říct, že ty ostny, plameny, zuby... Prostě to, co čouhá vlevo, je koňská hříva. Pokud tuhle věc nepoznám jako laik sám, záměr se nepovedl.

Ale pardubické logo začíná žít. Klub utratí postupně velké peníze, než předělá všechny symboly. A doufá, že fanoušci taky, protože „D“ budou chtít mít doma na všech možných suvenýrech. Dopadne to jako obyčejně, žádná senzace. Pokud se bude Pardubicím dařit, tak fanoušci začnou postupně nový symbol milovat a budou ho brát jako součást velké éry. Nemůžete to chtít za týden, tohle přijde časem. Až se třeba po letech objeví i noví fans, protože bude zrovna „in“ fandit Pardubicím, už nebudou řešit logo, vezmou ho jako součást.

Petr Dědek a jeho marketingový tým tohle všechno vědí. Není amatér, Pavel Poulíček, bývalý novácký sporťák, kterého zaměstnává, taky ne. Pracuje pro Dědka už dlouho, chápe, jak věci prodávat a veřejnosti vysvětlovat. Už to dávno není žoviální mladý kluk z Kolotoče. Ne ne, on prodává Petra Dědka. A vlivný podnikatel to dovede i sám. Jsem přesvědčen, že jednou bude mít silné slovo v celém českém hokeji. Chápe, třeba na rozdíl od šéfa APK Aleše Pavlíka, že hokejové hnutí nevyvíjí nukleární ponorku v totálním informačním vakuu. Naopak si libuje tím, když může někoho silným vyjádřením tu a tam popíchnout. Hokeji by slušelo, kdyby se velká moc jednou nakupila u něj.

A teď se vraťte k logu. Může dráždit, může vadit. Ale postupně si na něj zvyknete. A důkazem, že může firma úspěšně fungovat i bez „cool“ loga, je vlastně nakonec sám Petr Dědek. Kdybyste jeho podnikání soudili jen podle znaku firmy, tak si řeknete, že jde možná o partu dvou šikovných řemeslníků s jedním šéfem, který sedí v kanclíku o rozloze dva krát dva metry. A vidíte. Dědek je mezi 100 nejbohatšími Čechy. Logo má svůj význam, ale když jste úspěšní, můžete mít třeba na triku fialovou žábu a komu se to nelíbí, má smůlu.

