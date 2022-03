Buď jako Hradec! Martinec nastavil systém, který by měl inspirovat

Vydat se jinou cestou, chce kuráž, dupat odlišným směrem znamená vždycky risk. Protože když vybočíte a nebudete úspěšní? Ostatní se vám akorát vysmějí. Vidíte, na co novinky... Neúspěch dostanete sežrat mnohem víc, než kdybyste šli v davu. Stejné je to s vítězem základní části. Málokdo čekal, že se Hradec stane nejlepším týmem extraligy. Jestli na něj někdo vsadil, spíš z hecu a jako zbožné přání. Proč uspěl? Protože se vydal jinudy. Risknul to.

Už jednou to Mountfield zkusil. V Hradci trénovali Peter Draisaitl, Vladimír Kýhos a Václav Sýkora, na extraligu opravdová esa, velká jména své doby. A v roce 2018 dostal tým na povel Tomáš Martinec, silná postava místní historie, bývalý extraligový hokejista, ale bez větších zkušeností v roli šéfa trenérského štábu. Postupně jeho pozice ale oslabovala, až klub oslovil Vladimíra Růžičku. Dalšího z koučů, který rozbalí životopis a cinkají mu tam medaile.

Jenže žádné z velkých jmen nedokázalo s Hradcem to, co Martinec. Představil styl, který je atraktivní, posouvá limity, baví vás, zlepšuje hráče. A ještě? To klíčové, vyhrává se s ním.

Pamatujete termín Petera Draisaitla „Mountfield hokej“? To bylo něco vysoce funkčního, ale na pohled i vysoce odporného. Zařvali jste si po výhře, ale sledovali jste hru, která vás nebavila. Totální defenziva, zákaz rizika. Beru, že účel světí prostředky. Ale zamysleli jste se někdy, kam hokej i hráče posunete, když couváte a hráč nesmí riskovat?

Před sezonou dostal Martinec v Hradci druhou šanci. Musí imponovat, že v sobě ukázal paličáka. Základní myšlenku nezměnil, znovu na to šel stejně jako posledně. Hlavní mantra zní: aktivní hokej za každou cenu.

V jedné věci se ale posunul. Dovedl o své cestě přesvědčit celý tým. Možná je tvrdší, možná umí být víc přesvědčivý. Každopádně při první misi v klubu jste občas viděli i zápasy, kdy se všechno valí dopředu jak velká voda a dozadu se hraje stylem, že kdo brání, nevěří gólmanovi.

Teď je hradecký systém mnohem propracovanější, tím pádem i funkčnější. Roli asi i hraje, že ho každý hráč chápe, nikdo nevypadává z role.

Hodně i pomohlo, že Martinec dostal do týmu dalšího podobně smýšlejícího trenéra Ladislava Čiháka. V něm má parťáka, ale zároveň i vlčáka, který stoprocentně míří k metě, že jednou chce mít zase na povel svůj tým tak, jak to bylo v Plzni. Když máte ambiciózního kolegu, který nejde proti vám, ale s vámi, navíc je povahově i o něco větší rapl a divoch? Není to nikdy na škodu.

Cítíte, že i klub sehnal Martincovi přesně takové hráče, které do systému potřeboval. Tím se dostáváme k mínusu, který u Mountfieldu trochu dráždí. Hraje skvěle, ale je postavený na cizincích. Celkem jich má v kádru osm, před sezonou, nebo během ní jich dorazilo pět (šest, ale Ščerbak se protočil s Lamperem, takže se jejich počet v kádru nezměnil).

Objektivním pohledem ovšem teď musíte uznat, že nákupy měly logiku, jak finanční, tak hokejovou. Borci, kteří přesně sedli do hry, kterou Martinec chtěl produkovat. Sehnat typově stejné hráče v Česku? Těžko. Nebo ano, ale výrazně si připlatíte na odstupném a nakonec i na platu. Hradec potřeboval brankáře, produktivního obránce, střelce, centra, který dá hloubku a nakonec ještě jednoho gólového hráče. Do tajenky si doplňte Kiviaha, McCormacka, Oksanena, Lalancetta a Ščerbaka. Brát takové hráče v extralize, dáte ještě minimálně 4 miliony navíc na tabulkách (případně 1,2 milionu, když chcete brát hokejistu bez souhlasu klubu a částku musíte doplatit, když si s borcem plácnete na další ročník). Mounftield nepřeplácel český průměr, ale vzal hráče, které potřeboval, aby byl lepší. Výsledek? Podívejte se na tabulku.

Do budoucna tohle musí být i pro něj výzva, méně nákupů, víc dodávek z vlastní akademie.

Před sezonou seděli Tomáš Martinec s Ladislavem Čihákem v malém kamrlíku s kávovarem. „Kafe máme dobrý, na tom si tady zakládáme. Dáte si?“ usmál se Martinec. Pak oba spustili o tom, že mají svoji cestu, kterou nikomu nechtějí vnucovat, ale neuhnou z ní. Podle nich je ta pravá.

Základní část ukázala, že je minimálně tak dobrá jako kafe v malé kuchyňce.

Trenéři jsou na svůj tým extrémně nároční, po výhrách hledají chyby, kolikrát i máte pocit, že uměle dělají trochu dusno, aby byla kabina ve střehu. Hradec vypadá nadupaný po taktické i kondiční stránce.

Na jména nemá nejlepší kádr v extralize, ale výsledky a výkony nejlepší předvádí. Co z toho plyne? Že by mohl a měl udávat trend. Pokud budete bránit už v útočné třetině aktivně, bude vašim cílem, ať soupeř nedojede do třetiny? Seberete mu energii, častěji se dostanete do šancí. A hráči jako Smoleňák, Koukal, Nedomlel, Jank nebo i Lev, kteří nejsou největší sprinteři v extralize, dokazují, že tenhle systém je pro každého. Jen musíte chtít, nemrmlat, že nejde tohle a nejde tamto. Prostě poslouchat a makat.

Teď si představte, že podobně nehraje jen Hradec nebo Plzeň, ale většina extraligy. S takovými návyky pak hokejisté chodí do reprezentace. Nebylo by pár věcí snazších?

Třeba Hradec nevyhraje titul, i když se svým herním projevem rozhodně zařadil mezi žhavé kandidáty. Ale i kdyby nešel do finále, z téhle cesty neuhne. Vítězstvím v základní části ukázal, že aktivní hokej funguje. Má smysl v něm pokračovat a inspirovat se tady.

Vedlejším efektem kromě výher totiž je, že se v něm hokejista posouvá, je zvyklý pracovat v rychlosti, rozvíjí svoje dovednosti. V jednom komentáři pro deník Sport psal Alois Hadamczik, že Martinec s Čihákem rostou pro reprezentaci. Podepisuji, jejich náročnost a systematičnost by třeba osmnáctce a později dvacítce slušela hodně. Jen ještě chvíli by měli zůstat v Hradci. Proč? Ať ještě semelou lacinou oponenturu, že to byla jen jedna sezona, úspěch z úleku a podcenění ostatních a hlavně pořád s tím nevyhráli titul. Tohle totiž tam, kde se bojí vyhrát, zazní. Sám bych vsadil, že tohle není příběh jedné sezony. Mountfield se nacpal do české špičky.

SESTŘIH: Mountfield HK - Litvínov 3:0. Hradec si poprvé v historii převzal Prezidentský pohár

Mountfield HK Vše o klubu ZDE