Rozhodování Sparty o novém kouči. S Hořavou vyhrát, s Varaďou vyhrávat

Ráda by byla nejúspěšnějším klubem v Česku. Každý rok to sežere docela dost peněz, ale pořád jí to nejde. Poslední éra patří Třinci, předtím udávaly trend Kometa, Liberec a Pardubice. Ale Sparta? Na jaře to bude šestnáct let, kdy si naposledy hrábla po titulu. Miloslav Hořava je velmi schopný trenér. Ale pokud zůstává na trhu Václav Varaďa, nachystal plány, jak uspět a má enormní zájem do klubu jít? Byla by chyba nelovit jeho. V Třinci ukázal, že nejúspěšnější být umí.

Nemůžete se zbavit dojmu, že jít dál s Hořavou je do jisté míry sázkou na jistotu. Nemusíte toho totiž moc měnit, rozhodně ne fungování celého klubu. S Varaďou by změny přijít musely, což může i Spartu svým způsobem děsit.

Spojení sveřepého kouče z Kopřivnice a Sparty působí na první dobrou hodně divoce. Narazily by na sebe dva jiné světy. Když pozorujete dění kolem klubu, neujde vám, jak je aktivní směrem k veřejnosti, jak se na zápasy chodíte do hlediště kromě hokeje i bavit. Sparta je značka a jistě, výsledky jsou zásadní. Ale pokud si na obrovském trhu v Praze chcete udržet místo, nemůžete si myslet, jak si každý sedne na zadek ze třech bodů, které v neděli získáte. Musíte nabídnout víc.

Varaďa se v Třinci ukázal jako silná osobnost, která přesně na podobné „pitominky“ není. Všechno se podřizuje výsledku. Slovo „všechno“ si třikrát podtrhněte. Asi by na některé marketingové akce řekl, že neexistuje.

Nebo by se dokázal v tomhle změnit? Respektoval by, že přichází do Prahy, kde musíte prostě fungovat úplně jinak než v Třinci?

Představa, jak po třech titulech s Oceláři nakráčí do Sparty a začne ji měnit ke svému obrazu, celkem přitahuje. Schválně, jak by se asi fanoušci tvářili na to, že když v 25. kole od 24. minuty vedete 2:1, tak výsledek 2:1 ubráníte? V play off berete výhry, ale teď se chcete i bavit.

Třinec hrál s Varaďou zásadně na výhry. Krása, efekt, zábava? Zakázaná slova. Jeho tým je takový malý finský nároďák v 52 kolech a pak nabídne ještě utaženější formu pár měsíců v play off. Všude slyšíte, jak si uměl získat hráče, dostat kabinu na svoji stranu. Kdo by jeho směr ve Spartě neakceptoval, stěhoval by se. A fans? Tipnu si, nakonec by si zvykli úplně stejně jako lidi v Třinci. Ano, pokud by Varaďovi naskakovaly výhry.

Nikde jinde neměly výsledky typu 5:5 takovou tradici jako u Ocelářů. Přestřílet, převalit na ofenzivu, nakoupit velká jména. To byl Třinec dřív a vlastně je to i Sparta teď. Taky se snažila hrát atraktivně a honit drahé posily. Důležitá jsou jména!

Kdyby fanoušci viděli výsledek, akceptovali by změnu z bavící Sparty na vítěznou. A Varaďa by zase nakonec musel akceptovat nějakou tu komedii kolem hokeje. Bez ní by klub v milionovém městě zkrátka neměl pozornost.

Pro Varaďu by Sparta měla smysl i z toho pohledu, že by dokázal, jestli už dorostl pro národní tým. Pořád platí, že uspět v Liberci nebo v Třinci je daleko snazší než to samé dokázat se Spartou, v Pardubicích nebo v Brně, v prostředí, kde i jako trenér čelíte daleko většímu tlaku.

Jestli Sparta vsadí na Miloslava Hořavu, taky nešlápne vedle, nejspíš se o titul popere. Pak ale nevíte, jestli trenér nepůjde i přes platný kontrakt radši někam na stáž. Ať klub získá zlato, nebo ne, nezmění se uvnitř vůbec nic.

S Varaďou by pravděpodobnost získat pohár v této sezoně byla nižší než s Hořavou právě kvůli nastavování cesty, směru a implementování stylu. V dalších letech by ale titul byl daleko pravděpodobnější.

Co je víc? Jestli zvítězí varianta s Hořavou, Sparta ukáže, že chce vyhrát. Jestli vezme Varaďu, chce vyhrávat.

