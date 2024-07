EURO v Německu je karneval. Buďme všichni Skoty, vyzývá Lahm

KOMENTÁŘ PHILIPPA LAHMA | V těchto dnech sedím každý den na tribuně a intenzivně vše prožívám. Uvědomuju si, co fotbal dělá a jak pomáhá překonávat mnoho problémů naší doby. To mě přivádí ke Skotům. Udělali všechno správně. Prošli se za zpěvu Mnichovem, Kolínem nad Rýnem a Stuttgartem. Dokonce i v městech, kde nehráli, nakazili všechny svou dobrou náladou. Moc chtěli hrát fotbalový zápas proti mému domovskému klubu FT Gern. Uskutečnil se den po úvodním utkání na šampionátu a poté všichni společně seděli v klubovně až do pozdních nočních hodin. Tento turnaj Skotové využili k oslavě s ostatními. Chtějí být součástí Evropy. Nejen hospodským budou chybět. Když jsem byl dotázán na to, co mě na tomto EURO nejvíc trápí, odpověděl jsem: To, že Skotové už odjeli domů...

Být účasten akce, sdílet vzrušení z vítězství a porážky, na tom je každý sportovní podnik založen, ať už se koná v aréně, nebo někde na návsi. Celé to nás činí odolnějšími a předchází horším věcem ve světě. V tom spočívá uklidňující efekt sportovních událostí. Říkají to spisovatelé a sociologové a já to vidím stejně. Buďme tím, kým jsme, buďme všichni Skoty!

Evropa je teď v Německu hostem. Obrovské skupiny fanoušků z třiadvaceti zemí, z toho osmi sousedních, se vydalo na cestu mou domovinou. Co je spojuje a nás s nimi, je potřeba setkání a touha se bavit. Jsou to lidé, kteří dávají smysl kulturnímu festivalu, jakým EURO je. Protože jsem dříve byl na hřišti, zažívám až nyní spoustu věcí opravdu zblízka.

Nadšení je obrovské. Někdy lidé na tribunách uběhnou pár metrů, když jejich tým útočí, jako by chtěli dát gól sami. Atmosféra na ulicích je elektrizující. Pochody fanoušků jsou novým masovým fenoménem. Tisíce lidí procházejí Hamburkem, Dortmundem nebo Lipskem převlečeni jako na karnevalu, mávají babičkám v oknech a děti zase k mávání povzbuzují je.

Toto mistrovství Evropy je sdíleným zážitkem. Albánci lámali špagety před Italy. Německý saxofonista přivádí své krajany do extáze před každým zápasem. Holanďané skáčou na svůj hit od Snollebollekes – díky za ten chytlavý tón – v obrovském počtu doleva, pak doprava. Jak báječně legrační! Fanoušci zanechávají v německých městech úsměvy.

Ti chorvatští si sundali své vodní pólo čepice, když Italové vyrovnali, do jejich tváří byla vepsána smůla, stejně jako úleva Italů. Gruzínci byli rozerváni dvěma silami. Dlouho bránili remízu a první bod v historii proti Čechům, pak se během několika sekund zdálo, že vítězství je na dosah, a s ním možná i místo v osmifinále. Jenže mířili mimo bránu, a při závěrečném hvizdu nevěděli, zda se smát nebo plakat. Po výhře nad Portugalskem se pak konala velká oslava.

V době, kdy mnoho lidí žije ve své bublině, sport vytváří vzpomínky, které překračují generace. Pamatujete si, kde jste byli, když Luka Modrič neproměnil penaltu a pak za jedenatřicet sekund skóroval, aby zajistil Chorvatům vedení? Pamatujete si, jak jste se cítili, když Italové vyrovnali v 98. minutě? Kde jste byli, když Gruzie přestřelila českou bránu? Kde jste byli, když dosáhla vyřazovací části?

Nynější EURO už ve skupinách přineslo několik skvělých momentů. Zároveň jsme byli svědky nevyužitých šancí, střel do břevna a (co se to děje?) spousty vlastních gólů. To, že hrajeme s míčem nohama a hlavou, ale ne rukama, nám připomíná, že my lidé jsme tvorové chybující. Jsme skutečná „nemehla“.

Stěžujeme si také na jiné věci. Například na Deutsche Bahn, což považujeme za cennou zpětnou vazbu, abychom se lépe starali o veřejnou dopravu v budoucnu. Skupina polských fanoušků hanobila Putina před ruským velvyslanectvím v Berlíně, gruzínští udělali totéž. To je v Evropě dovoleno. Několik srbských fanoušků skandovalo na Putinovu podporu. I to je v Evropě dovoleno.

Na tribunách slyšíte také nacionalistické tóny, fanoušci velebí pyrotechniku nebo pískají při hymně soupeřů. O tomhle musíme mluvit. A o všem uvažovat, protože takoví lidé jsou – nejen racionální, ale také emocionální. V Evropě je život organizovaný a lidé jsou činěni odpovědnými za porušování pravidel. Co je faul, a co není? Kdy jde nacionalismus ruku v ruce s takovou záští, že lidská důstojnost už není posvátná?

Musíme se na to podívat blíže. Mnoho věcí se ve sportu hrotí a EURO není výjimkou. Proto je kultura důležitá. Nemá smysl kritizovat velké události jako takové. Jejich hodnota je v těchto dnech evidentní. A v tomto smyslu více Evropy znamená být více skotský.