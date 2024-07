Španělský comeback by nebyl náhoda. Němci spoléhají na dynamiku a...

KOMENTÁŘ PHILIPPA LAHMA | Na letošním EURO je ve hře ještě osm zemí, ale všech čtyřiadvacet jich přispělo k jeho úspěchu. Co do podílu na atmosféře v každém případě, ale po sportovní stránce také. Výjimkou zůstalo vítězství Německa 5:1 v úvodním utkání proti Skotsku, pravidlem však jinak byly těsné zápasy i výsledky. Když UEFA před několika lety zvýšila počet účastníků šampionátu, byl jsem skeptický. Teď jsem rád, že je takhle Evropa reprezentována.

Národní týmy jsou pro fotbalisty o něčem jiném. Soutěží za rodnou zemi a vytvářejí pouto se svými fanoušky. EURO má ten pravý evropský nádech. Na tribunách panuje nevázanost a mnohé scény na hřišti jsou srdceryvné. Malí se musí přizpůsobit a daří se jim to, protože přijímají svou roli outsiderů. Hrají defenzivně a chtějí využít těch pár šancí, které mají. Při protiútoku jde stadionem šum a občas fanoušci křičí, ať míč skončí v bráně. Jeden za všechny, všichni za jednoho. Tohle lidé chtějí vidět.

Nejpůsobivějším týmem byla Gruzie, ukázala se extrémně odolná. Způsob, jakým bránila Portugalce, mi co do intenzity soubojů připomínal vítěze Evropské ligy Atalantu Bergamo. Portugalci byli otrávení a v jedné chvíli to vzdali. V osmifinále Gruzie proti dosud nejlepšímu týmu turnaje neuspěla. Způsob, jakým Španělsko zatím zdolalo každého soupeře, a jeho nadšení ze hry jsou mimořádné.

I nadále představuje dokonalost a myšlenku, jejichž kořeny sahají až k Johanu Cruyffovi a Pepu Guardiolovi: technický, útočný, kombinační fotbal. Na této myšlence je založen tréninkový proces a systém vzdělávání, Španělský fotbalový svaz se rozhodl, že se jí budou držet všechny národní týmy od úrovně U-15 výše. Každý se s ní ztotožňuje. Sám jsem s tím přišel do kontaktu, ať už jako trpící soupeř, nebo naopak Guardiolův hráč. A tuto kulturu přijal za svou i trenér španělské reprezentace Luis de la Fuente. Byl prvoligovým hráčem a jedenáct let působil na svazu, kde trénoval různé mládežnické týmy. Zná dobře hráče i prostředí. S ním je to sázka na kontinuitu.

Základ španělských týmů je vždy rozpoznatelný. Bylo tomu tak i na mistrovství světa 2022, kdy Španělsko stejně jako Německo předčasně vypadlo. V nynějším kádru má ale opět špičkové hráče, kteří svou dominanci na míči promítají do výsledků: jsou jimi Nico Williams, Lamine Yamal, Pedri, Fabián Ruiz nebo Rodri. Nemusíte být proroky, abyste je na evropské scéně mohli počítat mezi nejlepší. Když se spojí nápady a talent, lze od Španělska očekávat výkon na úplně nejvyšší úrovni. Letos hraje báječně. Při sledování jeho zápasů si začnete představovat, že by mohlo jít ve stopách týmu, který vyhrál vše, co mohl, v letech 2008 až 2012. Pokud by se taková éra opakovala, nebyla by to náhoda.

Soupeř Španělska ve čtvrtfinále je úplně jiný. Německo patří díky své velikosti, počtu obyvatel a finančně silné lize mezi favority vždy. Žádný jiný národ se tak často nedostal do finále světových nebo evropských šampionátů. Ligová struktura a hustá síť center rozvoje mládeže jsou jedinečné.

Princip výběru a soutěže ve výsledku pravidelně produkují spoustu silných, konkurenceschopných hráčů. Spočítal to Gareth Southgate: v základní sestavě týmů ve čtvrtfinále Ligy mistrů bylo osmnáct německých fotbalistů. Kvalita jednotlivců utváří celek. Toni Kroos, Ilkay Gündogan, Kai Havertz, Leroy Sané, Jamal Musiala nebo Florian Wirtz – o každém z nich by jakýkoli trenér na téhle planetě řekl: Přiveďte ho!

Současný národní tým se zformoval během tří měsíců. Jako bychom si právě včas uvědomili, že se blíží domácí turnaj. Ve čtyřech přípravných zápasech a stejném počtu utkání na mistrovství Evropy se stal sourodou jednotkou. Výkon v osmifinále proti Dánsku byl plný vášně a energie. Poprvé se ukázalo, jak cenné mohou být Havertzovy dovednosti. Jeho talent tu byl vždy, jen bylo potřeba ho vypilovat – nejdřív v Chelsea, pak v Arsenalu a teď na mistrovství Evropy.

Nyní je to tedy Španělsko proti Německu. Španělský tým je stabilnější a víc homogenní. Německý spoléhá na dynamiku a je nepředvídatelný. Jak to dopadne, je otevřené. Přes veškerou strategii zůstává fotbal hrou, ve které hraje roli náhoda. Dohled videorozhodčího to jen posílil.

Celý šampionát je zábavný. Jeden z velké fotbalové pětky, obhájce prvenství Itálie, už je ze hry venku. A ve čtvrtfinále jsou tři země, které nikdy mistrovství Evropy nevyhrály. Minimálně jedna z nich postoupí do semifinále, možná do finále. To je výhoda turnajového pavouka. Můžete chytit šanci za pačesy. Tohle napětí je předpokladem pro to, aby se EURO 2024 stalo obrovským Bierzeltem, pivním stanem. Až do posledního dne.