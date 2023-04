Ministr sportu, oběť vlastní povahy. Pelta propadl falešnému pocitu

Každopádně platí, že pro Peltu čtvrteční den dopadl zle nedobře. Soudkyně si evidentně stojí za svým, neuhnula ani o kousek, doplnění dokazování v jejích očích jen potvrdilo vinu bývalého šéfa fotbalu v Česku.

Při čtení rozsudku používala termíny „ovlivňovali“, „upravovali“ „účelově stanovovali“, a to vše mimo zákonné mantinely. Nechci hodnotit, zda je šest let natvrdo odpovídajícím, či příliš vysokým trestem, jisté je však jedno: Pelta hrubě neodhadl, co si může na nefotbalovém hřišti dovolit. Propadl falešnému pocitu, že prakticky cokoliv.

„Připadal jsem si jako ministr sportu,“ onehdy říkal u soudu. To sedí. A sedí to i k Peltově povaze bažící po vlivu a po extrémní potřebě dávat ostatním zřetelně najevo, že svede prakticky cokoliv. Společně s Miroslavem Janstou a Jiřím Kejvalem patřil mezi svatou funkcionářskou trojici v tuzemsku. Jenže boss svoji chtivost neukočíroval. Pustil se do věcí, které mu zlomily vaz.