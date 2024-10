Klubový fotbal zažívá zlatý věk: Zálohujme, ukládejme a inspirujme se!

KOMENTÁŘ RADKA ŠPRYŇARA | Žijeme v nejhonosnějších časech českého klubového fotbalu. Co ještě před pěti lety nebylo možné, nebo jen ojedinělé, nahodilé, prostě výstřelek, je teď normou. Porážka Sparty se City sem nepatří, tuzemský mistr byl konfrontován s kvalitou mimozemských rozměrů. Zato vyběhl v Lize mistrů se Salcburkem, remizoval po výborných herních pasážích ve Stuttgartu, který v domácí lize skončil před nadupaným Bayernem. Plzeňská Viktoria neprohrála v Evropě třiadvacetkrát za sebou, je třeba chválit i Mladou Boleslav za průnik do Konferenční ligy. A konečně Slavia držela v Bilbau osmdesát minut děje pod krkem pátý celek La Ligy.

Před zápasem jsem v kouzelných uličkách pýchy Baskicka potkal dva chlápky, kované slávisty, co sešívaný dres přetahovali přes hlavu v mládežnických kategoriích. „Ještě nedávno jsme se v Evropě krčili, báli se každého zápasu venku, teď jezdíme vyhrát i do Bilbaa. Strašně, ale fakt strašně, si to užíváme. Změna je abnormální,“ výskali štěstím.

Právě Slavia je symbolem českého rozmachu na starém kontinentu. Dlouhé roky pečovala o koeficient, dnes je tak daleko, že vleze na San Manés do arény pro třiapadesát tisíc bláznivých Basků, a s neochvějnou vírou v sebe sama si jde za vítězstvím. Bilbao není parta povalečů, je to špičkový tým z vyhlášené TOP 5 s několika výjimečnými jedinci. Proto bylo opravdu mimořádné sledovat, jak si Slavia počínala. „Musel bych dlouho vzpomínat, kdy nás tady někdo takhle hnal,“ s údivem na mě civěl jeden z fanoušků Lvů, když jsem pozdě v noci kráčel Bilbaem na hotel.

Stejně zaskočeně působil i uctívaný Ernesto Valverde, kouč vítězů. „Slavia nás překvapila, takový odpor jsme nečekali. Každý trenér po vítězství řekne, že si jeho tým zasloužil vítězství, ale faktem je, že Slavia odehrála vynikající zápas. V individuálních soubojích jsme měli velké problémy. Mají skvělého trenéra,“ vydechl Valverde.

Pravdou je, že unikátní herní styl Slavie v Evropě prostě píše. Obrovská variabilita, plastičnost, prolínání řad, automatická součinnost, nesporná herní inteligence všech hráčů a maximální zodpovědnost podpořená fyzickou hrou s úžasnými běžeckými daty. Jednoduše totální náročnost propsaná do lehce zprofanovaného slova Intenzita.

Úsměvné bylo, že Trpišovský po zápase hlásil, že z prvotních dat nevylezla závratná čísla, a že tedy neexistuje důvod v neděli proti Dukle nepostavit víceméně stejnou jedenáctku. Snad to neslyšeli vyždímaní Baskové, kteří v La Lize platí za jeden z nejpřipravenějších týmů po kondiční stránce…

Jasně, sešívaní prohráli 0:1, ale o tom tento text není. Je o vysoce pozoruhodném vzepětí klubových špiček v Česku. Právě dnes, uvnitř nirvány (z českého pohledu), by tuzemský fotbal měl za každou cenu nalézt vlastní identitu.

Uchovat si ji, čerpat z ní v budoucnosti. Teď je správná chvíle zálohovat (uložit) to nejlepší, co se urodilo. Soubory by mohly mít názvy jako Fotbalové vize JT, Taktická dokonalost profesora Koubka, nebo Dánská kulturní revoluce ve Spartě. A následně rozpustit do celého hnutí.

Jen těžko v dalších sezonách zacelíme obří dovednostní propast, nicméně cesty, jak šplhat na vrchol existují. Svatá česká trojice to už druhým rokem společně dokazuje. Každý na to jde trochu jinak, způsobem hry má rozhodně Plzeň blíž ke Slavii, než ke Spartě, ale to nehraje roli. Kompletní trio opakovaně dokázalo, že se umí v Evropě prosadit, byť se v detailech liší.

Práce Trpišovského, Koubka a Friise, a před ním i Priskeho, musí sloužit jako nevyčerpatelné zdroje inspirace. Pokud by tomu bylo naopak, v budoucnu nás zaručeně nemine tvrdý pád.