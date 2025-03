Kandidát na předsedu Blažek umí mluvit řečí amatérského fotbalu. Nyní ho beru jako favorita

Nevím, zda je Rudolf Blažek pro tuto práci tím pravým. Jestli by zvládl přeměnit svaz v moderně fungující asociaci, jak má ve svém programu. Zda by měl takovou sílu lobby, aby pomohl dostat do fotbalu, potažmo úděsně podfinancovaného sportu v Česku, víc miliard.

Blažkova kandidatura je zastřešena pěti klíčovými prioritami, které povětšinou cílí na amatérský fotbal. Není to překvapivé. Možný budoucí předseda je už druhou dekádu šéfem třetiligového Motorletu Praha, problémy výkonnostního fotbalu zná do detailů. Navíc si moc dobře uvědomuje, že právě úspěšné oslovení krajských a okresních delegátů vyhrává volby.

Dva měsíce před volební valnou hromadou jsou karty rozdány následovně: očekávané odstoupení Tomáše Bárty a nevýrazná podpora Davida Trundy, majitele Mladé Boleslavi, staví do role favoritů současného předsedu Petra Fouska a právě Rudolfa Blažka.

Dovedu si představit, že směrem k delegátům z amatérského fotbalu oba vystoupí s podobnými sliby. Co rozhodne? Zkušenosti, dobré i špatné, z Fouskovy čtyřletky a taky, a to není radno podceňovat, první dojem. Tady bude mít Blažek velkou výhodu. Má drajv, zaujetí, jít k meritu věci a omáčkou okolo ostatní nezatěžovat. Prostě umí mluvit řečí člověka z amatérského fotbalu, na což může významná část prostředí slyšet.

Pro mě je nyní favoritem voleb.