Vytrvalostní závod opanovali Norové. Nejlepší z Čechů Hornig byl devatenáctý
Norský biatlonista Johan-Olav Botn vyhrál vytrvalostní závod SP v Östersundu a získal první triumf. Nejlepším Čechem byl 19. Vítězslav Hornig.
Muži - vytrvalostní závod (20 km): 1. Botn 46:49,4 (0), 2. Uldal (oba Nor.) -57,7 (0), 3. Samuelsson (Švéd.) -1:00,0 (1), 4. Bakken -1:41,3 (1), 5. Laegreid (oba Nor.) -2:10,5 (1), 6. Nelin (Švéd.) -2:18,7 (1), ...19. Hornig -4:02,3 (2), 30. Krčmář -4:59,3 (3), 54. Karlík -5:59,6 (4), 63. Mareček (všichni ČR) -6:22,5 (3).