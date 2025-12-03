Novotná kouzlila, ale házenkářky do čtvrtfinále neprojdou. Na MS prohrály s Angolou
Po přesunu ze Stuttgartu do Dortmundu čekala na české házenkářky v osmifinálové skupině MS Angola. Nejlepší africký celek historie, který od roku 1989 nezískal zlato z afrického šampionátu jen třikrát, byl favoritem střetnutí. Fyzicky náročná házená Češkám nechutnala. Ačkoliv brankářka Sabrina Novotná čarovala při sedmimetrových hodech, nestačilo to. Angola zvítězila 28:25.
Češky si byly vědomé angolských předností. Síla a tvrdost africké mistryně z posledních pěti kontinentálních šampionátů předchází. Ve skupině padly dle očekávání s Norskem, ale jasně si poradily s Jižní Koreou i outsiderem z Kazachstánu. Když se naposledy Angola s Českem potkala v rámci přípravného turnaje ve Francii před rokem, byla z toho remíza 31:31.
Kouč Tomáš Hlavatý bědoval nad tím, že v duelech proti Švédsku a Brazílii jeho svěřenkyně nehrály nadoraz celých šedesát minut a odpadly fyzicky. Vybíraly si totiž slabší momenty v závěrech poločasů. Tentokrát to bylo naopak. Češkám totiž nevyšel úvod utkání. Brzy to bylo 2:8 a problémy dělala hlavně urostlá pivotmanka a největší hvězda angolské reprezentace Albertina Kassomaová.
Hlavní česká střelkyně Charlotte Cholevová, která zatížila konto Kuby jedenácti brankami z jedenácti střeleckých pokusů, se do osmifinálové řežby číslo jedna nevyspala nejlépe. Zápas zakončila s bilancí tří branek z devíti pokusů a potvrdila, že poslední dobou má velké výkonnostní výkyvy. Český tým se ale celkově ze špatného úvodu oklepal a do kabin se odcházelo za stavu 15:13 pro Angolu, což neměl být neřešitelný rébus v dalším průběhu klání.
Jenže potíže nastaly po změně stran v útoku, kdy se nedařilo řadu ofenzivních snah zakončit. Češky vyrobily řadu technických chyb nebo přišly o míč kvůli pasivitě. Angolská hradba byla prostě příliš silná. Rozdíl na dostřel držela dlouho brankářka Sabrina Novotná. Proti české kouzelnici Angola nedala čtyři sedmičky v řadě. Novotná třikrát lapila, čtvrtou soupeřky z frustrace daly mimo.
Jinak byl náročný boj s většími Angolankami znát hlavně na brankovišti. Recept na osobní souboje Hlavatého ovečky nenašly vlastně během celého zápasu. Jednoduchá a okatá kombinace Angolankám často vycházela. Sehrávaly míč na Kassomaovou, která udržela české obránkyně na zádech, získávala pro svůj tým góly či sedmičky. Problém byl i start na míč. Často se stávalo, že Novotná zákrokem vyrazila míč, jenže ten se záhadně vrátil do angolských rukou. Postupně tak africký celek získával vyšší vedení. V závěru vycházely některé brejky hlavně z rukou kapitánky Veroniky Kafky Malé, ale bylo příliš pozdě. V pátek čeká Češky duel s úřadujícími olympijskými vítězkami z Norska.
Česko - Angola 25:28 (13:15)
|1.
|Norsko
|2
|2
|0
|0
|65:38
|4
|2.
|Brazílie
|2
|2
|0
|0
|59:49
|4
|3.
|Angola
|3
|2
|0
|1
|81:79
|4
|4.
|Švédsko
|2
|1
|0
|1
|60:54
|2
|5.
|Česko
|3
|0
|0
|3
|70:87
|0
|6.
|Korea
|2
|0
|0
|2
|42:68
|0