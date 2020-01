Ovečkin řeší jiné věci než Pastu, je to dobrý lídr, ostatní ho poslouchají | iSport.cz

Náš kapitán Ovečkin dal dvakrát po sobě hattrick a v tabulce střelců už je druhý. Všichni vědí, jak ty góly dává, přesto mu to pořád vychází. Ovie má takovou dělovku, že když to dostane přesně tam, kam potřebuje, je jedno, jaký v bráně stojí gólman. Dokáže to prostě trefit. Opře se do toho a je to tam.

Je zajímavé to sledovat teď z druhé strany. Spousta lidí si možná myslí, že se honí jen za góly. Stoprocentně je chce dávat, všichni s tím počítají, a pokud má svůj den, má hned taky lepší náladu. Ale tolik to zase neřeší, kolik toho tam nasype, pro něj nejsou góly úplně to hlavní. Má důležitější věci, jde si za jiným cílem. Určitě se snaží, je střelec, dokázal trofej v NHL vyhrát už osmkrát. Ovšem soustředí se na to, abychom hráli dobře jako tým, aby to vydrželo na play off, a ne, aby porazil Pastu, jestli mi rozumíte.

Docela si to na něm cením. Ovie je navíc dobrý lídr, který přesně ví, kdy co říct. Řeší podstatné věci, žádné blbosti. Snaží se šlapat naplno každý den, jít do všeho naplno. Jsou zápasy, kdy si ho víc hlídají, někdy to vyjde, jindy ne. Ovšem hokejem žije, táhne to správným směrem a ostatní ho poslouchají. Ne tedy zrovna v tom, že nepojede na All Star Game. Dostal za to stopku na jeden zápas, stejně jako brankář Fleury. Ale sezona je náročná. Do konce roku jsme byli pořád na cestách.

Já si taky rád odpočinu, tentokrát pojedeme na chatu u hranic státu Virginia, tedy kousek od místa, kde bydlíme. Mám tři děti, nejvíc z celého týmu. Asi proto jsem dostal přezdívku Dadko. Prvně se to objevilo u fotky, kde se náš Kvido zdraví s klubovým psem Kapitánem. Tam mi to přišili a od té doby se to táhne. Je to vtipné, i když někteří kluci mě v dětech už dotahují… Nicklas Bäckström prodloužil s Capitals, teď se mluví o Bradenu Holtbym, kterému po sezoně končí smlouva. Vyprší i mně, ale nikam nespěchám. Času dost, poprvé budu navíc mít možnost jít na volný trh. Momentálně to pro mě není téma. Starosti si s tím nedělám, hlavu mám úplně jinde. Chci hrát co nejlíp, abych pomáhal týmu a byl o mě případně zájem, ovšem hlavní je dotáhnout to co nejdál i v play off . Otázka kontraktu mě zatím moc nezajímá.

Místo Holtbyho chytal v poslední době dost často mladý Samsonov. A byl neuvěřitelný. Dostal příležitost, ukázal, co v něm je, do brány se dostával víc. Jakmile někdo vychytá nulu, měl by nastoupit v dalším utkání. To je nepsané pravidlo, kterého se hodně týmů drží. Sam je rád za každý zápas, dařilo se mu. Naší jasnou jedničkou ovšem zůstává Holts. Má toho před sebou ještě spoustu, odpočal si, ačkoli volno teď mít stejně nebude, letí na All Star Game. Máme tak aspoň vyrovnanou dvojici, ať tam vleze jeden nebo druhý, můžeme se na gólmany spolehnout.

Na tréninku si proti nám před pár dny zachytal taky baseballista Ryan Zimmermann. Já jsem si na něj tedy úplně nevěřil, vypálil jsem na něj jen jednou… Ale Ovie mu to poslal napřed párkrát do výstroje a potom několikrát přesně do víka. Lapačka mu šla víc než vyrážečka, z baseballu je zvyklý čapat jednou rukou, i když tam má rukavici o trošku menší. Zase na něj ale míček letí z větší dálky.

Někteří kluci chodí na zápasy Washington Nationals, znají se s hráči, baseballisté chodí za námi. Když v play off bojovali o vítězství ve Světové sérii, podporovali jsme je, stejně jako oni chodí podpořit nás. Na Halloween jsme měli akci, kdy přišel na zápas celý jejich tým, a my si mohli jejich trofej potěžkat, zatancovali nám v kabině. Bylo super, že jsme si to s nimi mohli užít. Vzali nás dokonce na oslavy, podobně jako Capitals před dvěma lety pozvali je. Snad se podobná příležitost ještě naskytne.