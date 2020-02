Teď už půjde do tuhého. U Ledecké se bude řešit budoucnost | iSport.cz

Sjezdové lyžování je pro české fanoušky zase zajímavé a zábavné. Vždyť vidět národní vlajku ve výsledkové listině v první desítce nebo dokonce úplně nejvýš, to je paráda. Naposledy to prožívali se Šárkou Strachovou, teď jim radost vrací Ester Ledecká. Slečna, která stále kombinuje snowboard a lyže, by se mohla stát první Češkou, která získá malý křišťálový glóbus ve Světovém poháru. A to už je něco. I Strachová tomu byla ve slalomu několikrát blízko, ale nedopadlo to.