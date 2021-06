Já a kouzlo „oranjes“: nepřítel Collina, oběť Bolf i Poborský ve dvojím světle

KOMENTÁŘ ŠTĚPÁNA FILÍPKA | Vždy pro mě měli zvláštní fotbalovou přitažlivost. Barvu (oranžovou), vůni, chuť... „Oranjes“. Nizozemská reprezentace. A i když už to není, co bývalo, ani z mé ani z jejich strany, díky dnešnímu souboji s českým protivníkem ožívají vzpomínky na slavné časy i vzájemné bitvy, které byly vždy něčím zajímavé či mimořádné, zpravidla v dobrém. V příbězích, z nichž některé jsem mohl vidět na vlastní oči, defilují postavy jako Marco van Basten, Pierluigi Collina, Petr Čech, Karel Poborský, René Bolf, Václav Pilař nebo Josef Šural. A na mnohé z nich se lze podívat trochu jinak, než jak se vžilo...

Co hráč, to Van Fotbalista. V bráně úsporná jistota Hans van Breukelen, i když Joël Bats a Jean-Marie Pfaff se mi líbili přece jen víc. Skála jménem Ronald Koeman. Ale hlavně trio Frank Rijkaard, Ruud Gullit, Marco van Basten, které se sešlo i v AC Milán – nebyl jsem jediný, kdo dychtivě čekal každý týden na časopis Stadion, až budou na plakátech. Dokázali skloubit eleganci, efektivitu i fotbalový kumšt. A jak Van Basten ve finále napálil z voleje balon za Rinata Dasajeva, z tehdy ještě nepřátelsky spřáteleného SSSR?! Fotbalový diamant, nad nímž jeden nejprve strne v úžasu, protože nevěří, co má najednou před očima, a pak propadne nadšení. Říkalo se, že to byl gól, který popřel fyzikální zákony...

Jasně, jsou tu blyštivé legendy, hlavně Johan Cruijff (Cruyff, chcete-li použít anglickou transkripci, ale nesmíte dostat do rukou rozhněvaného editora Sportu, že to po vás nebude zase upravovat...). Pro mě to ale začalo na mistrovství Evropy 1988, kdy Nizozemsko slavně táhlo až do finále pod taktovkou Rinuse Michelse, propagátora totálního fotbalu.

Po zápase jsme na sebe s mnohem starším a zkušenějším kolegou (raději nebudu jmenovat) mrkli, že to tak prostě bylo. A nejspíš až moc střízlivě jsem tak z tribuny referoval do Prahy. Jeden z momentů, kdy sedíte přímo na utkání, snažíte popisovat děj chladně a bez emocí – a minete se s pozdvižením a náladou doma. V textu, který vyšel v novinách, už bylo znát, že se stala nebetyčná křivda a holohlavý sudí se rázem stal nepřítelem národa číslo jedna.

Všichni si na to pamatují, tak jen stručně. Úvodní zápas Česko-Nizozemsko spěl k bezbrankové remíze. Jenže v úplném závěru přišla fotbalová apokalypsa: italský sudí Pierluigi Collina v 88, minutě odpískal penaltu! Pavel Nedvěd klesl zdrceně na kolena, brankář Pavel Srníček protestoval. Mohl za to střet Ronalda de Boera s Jiřím Němcem v šestnáctce po centru Marka Overmarse. De Boer velmi ochotně letěl vzduchem, o tom žádná, jenže Němec ho držel za dres. Ruku na srdce, strašně viditelně.

Vždy si při Poborského skvělé a nezištné přihrávce vzpomenu na jiné slavné okamžiky: jeho lob i slavný dloubák Antonína Panenky. Legendární „vynálezce“ přitom snad už tisíckrát opakoval, že nehazardoval, ale udělal vlastně nejbezpečnější věc, co mohl. Byl si jistý, že míč v síti skončí, tak co. Jako by tím ze svého kousku trochu sám sfoukával pel vzrušujícího nebezpečí, které takovým momentům přidává na slávě. Marně...

Jak mohl Bouma zůstat úplně sám? Asistent trenéra Miroslav Beránek to později zdůvodňoval změnami a přeskupením v obranné linii i jistým zmatkem, jenže to bylo mnohem jednodušší: Boumu měl střežit Poborský a zkrátka své povinnosti úplně vypustil. Jen sledoval míč a bokem „krokoval“, v té chvíli byl na svém místě úplně zbytečný. Jako by se pak ale neslušelo do toho šťourat. V každém případě pak Poborský své zaváhání nádherně odčinil.

A ještě jednou tentýž zápas. A znovu s ústřední postavou Karlem Poborským. Tentokrát však půjde o první inkasovaný gól už ve čtvrté minutě. Z pravé strany míří po rozehrané standardní situaci míč do šestnáctky, přeletí hráče v oranžovém a bílém až k Wilfriedu Boumovi a ten parádní hlavičkou skóruje. Karel Brückner se opře o stříšku lavičky a prohrábne bílou patku s výrazem, z něhož je znát zaskočení, ale zároveň už myšlenka Co s tím?

Kvalifikace MS 2006: Mohl za to Bolf!?

Utkání, které se (výjimečně) v posledním období nepovedlo. Bylo to v září 2004 v Amsterdamu, nizozemského rivala poťouchlý los přidělil Čechům i do kvalifikace mistrovství světa. A v tomhle případě si užili oni. Jako by to, co se bude dít, předznamenala už zpackaná česká hymna... Dvakrát se trefil obr Pierre van Hooijdonk – a při druhé trefě se hodně řešilo, kdo za to mohl. I když hodně: vina vcelku jednoznačně padla na Reného Bolfa, výtečného hlavičkáře, který mimochodem s Tomášem Ujfalušim vytvořil výbornou stoperskou dvojici. Bohužel toho v českém dresu neodehrál tolik.

Ale zpět. Na první pohled to vypadalo, že Bolf špatně odhadl centr, respektive že do míče nešel. Na druhý se však nabízela otázka, zda na balon neměl vystartovat Petr Čech, respektive zda si (ne)zakřičel. V Amsterdamu jsem tehdy byl a ptal se na to i Bolfa, skromného chasníka, který slovy zrovna neplýtval. Nevymlouval se, přesto ve mně zůstal pocit, že se stal tak trochu obětním beránkem. I ze strany velkého trenérského mága Brücknera, jenž si někdy uměl „správně“ vybrat i v tomhle ohledu.