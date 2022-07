Zmatek ve Ferrari. Neměli co ztratit, na plány se nemůžete ptát jezdce

Trošku se obávám, jestli nemáme po boji o titul mistra světa. Bodový rozdíl mezi Leclercem a Verstappenem je aktuálně propastných 63 bodů. Jelikož Red Bull nemá teď už téměř žádné technické problémy a tým ani Verstappen nedělají chyby, bude to mít Ferrari opravdu těžké.

Nedělní situace, kdy Leclerc udělal chybu, dostal smyk a rozbil auto o bariéru, mi připomnělo rok 2018. Tehdy Sebastian Vettel s Ferrari bojoval o titul s Lewisem Hamiltonem. V půlce sezony na okruhu v Hockenheimu ale Vettel zahodil auto do bariéry. Po tomto neúspěchu, pro něj začal být boj o titul mistra světa ztracený.

Zdá se, že Ferrari je z celé situace strašně nervózní. Mají sice rychlé auto, ale dělají moc chyb. Bojí se, že jim selže technika a jistí v kramflících si nejsou ani se strategiemi. V neděli to bylo několikrát vidět při komunikaci se Sainzem i Leclercem.

Inženýři prostřednictvím vysílačky řekli Charlesovi, že by chtěli najet na plán B a zeptali se ho, co na to říká. Jenže na tohle se jezdce ptát nemůžete. K tomu, aby inženýři vyhodnotili vhodnou strategii, mají k dispozici simulační programy, všemožná data, informace o soupeřích… Měli tedy Charlesovi, který nemá ani poloviční přehled o dění na trati, pouze oznámit co se chystá, a ne se jej dotazovat, co si o tom myslí.

Pak přišla situace se Sainzem. Carlos několikrát konzultoval s inženýry a vedením týmu, jakou strategii zvolí, jaké nasadí pneumatiky, kdy zajedou do boxů… Zdálo se, že Sainz kromě řízení na půl ještě i režíruje taktiku svého vozu.

Ferrari nakonec udělalo nejhorší možné rozhodnutí a poslalo jej na pitstop v momentě, kdy se po souboji s Pérezem dostal na třetí místo. Sainz byl logicky naštvaný a vzkázal do vysílačky, že nechápe, proč ho zavolali zrovna teď, když je na třetím místě a je rychlejší než Pérez. Inženýr odpověděl, že by to pneumatiky určitě nevydrželi do konce závodu.

Dle mého názoru to bylo ale padesát na padesát. V tu chvíli, kdy se dostali na třetí místo, zbývalo do cíle ještě nějakých deset kol. Neměli tedy co ztratit. Kdyby se rozhodli zůstat na trati do konce závodu, maximálně by se propadli na páté místo, na kterém kvůli zastávce v boxech stejně skončili.

Z mého pohledu absolutně nezvládnutý závod od Ferrari. Je to zřejmě i tím, že na nich leží obrovský tlak. Bohužel se začínají čím dál víc utápět v technických problémech a obávám se, že budou mít ještě co dělat, aby udrželi druhé místo v Poháru konstruktérů před Mercedesem.

Mercedes byl ve Francii rychlý, neudělal ani jednu chybu, jel přesně, měl perfektní zastávky. Od začátku sezony nemá navíc žádné technické problémy a je stoprocentní. Myslím, že tohle nakonec rozhodne.